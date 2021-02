La Land Rover Defender in tenuta d’avventura

Quelli di @Newdefendermods si sono concentrati sulla nuova Land Rover Defender, personalizzandola con diversi accessori che ne fanno un mezzo ancora più intonato alle missioni off-road. Per dare un tocco meno borghese al leggendario SUV d’oltremanica, i ragazzi hanno attinto dalla lista degli optional ufficiali, senza disdegnare pezzi non provenienti dal catalogo della casa inglese, come gli specifici cerchi da 18 pollici made in TuffAnts.

Il campionario degli innesti comprende portapacchi, protezioni sottoscocca, gancio di recupero anteriore, snorkel e scala, kit di luci supplementari a LED, bull-bar e via dicendo. Le modifiche non hanno risparmiato l’abitacolo, dove ora è presente anche un frigorifero: una bella bibita fresca in aree desertiche può essere benefica!

Allo scopo di agevolare il fuoristrada estremo, l’assetto è stato modificato, con un incremento dell’altezza da terra di circa 5 centimetri. Nessun intervento sul motore 6 cilindri turbo di 3 litri: del resto 400 cavalli di potenza e 406 Nm di coppia sono più che sufficienti. Per migliorarne il sound, però, è stato sostituito l’impianto di scarico, con uno più rombante. Ricordiamo che la Land Rover Defender 2021 è il primo aggiornamento della nuova generazione dell’iconica 4×4 britannica, con importanti novità in termini di meccanica ed equipaggiamento. Per gli approfondimenti rimandiamo al precedente post.