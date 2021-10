Land Rover Defender: come farla capovolgere in off-road [Video]

Il Land Rover Defender è un mezzo perfetto per l’off-road, ma anche questo veicolo non può spingersi oltre le leggi della fisica. La conferma giunge dal video che vi presentiamo, girato a Taiwan, che mostra un esemplare della specie mentre finisce a ruote all’aria, dopo aver cercato di superare una scarpata quasi verticale. Protagonista della disavventura è un modello dell’ultima serie, MY 2020, impegnato in un’azione su un pendio.

La nuova generazione dell’iconico fuoristrada inglese si concede un look più glamour: non solo un mezzo per l’avventura estrema in fuoristrada, ma anche un veicolo elegante e confortevole, capace di accompagnare nella vita quotidiana con una guidabilità e un lusso al passo coi tempi (e col prezzo di listino). Purtroppo anche per il Land Rover Defender ci sono dei limiti, che non possono essere superati. Nel filmato, la testimonianza.