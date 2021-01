Land Rover Defender 90, l’iconico off-road si trasforma in un campervan

Costruita dal 1948 al 2016, la prima generazione del Land Rover Defender incarna al meglio – insieme alla Jeep Wrangler – lo spirito degli off-road duri e puri. Nonostante sia stata recentemente sostituita da una versione molto più tecnologica e rifinita (ovviamente anche più costosa e “delicata”), la Land Rover Defender 90 continua ad occupare un posto speciale nel cuore degli appassionati del genere, anche perché si presta perfettamente ad una serie di elaborazioni estetiche e meccaniche che hanno dato vita nel corso degli anni a risultati a dir poco stupefacenti. Tutto questo risulta possibile grazie anche alla sua semplicità costruttiva e alla presenza di accessori aftermarket praticamente infinita.

Il sogno di Felix

Un esempio di questo tipo arriva dal progetto realizzato da Felix Collier, capace di trasformare la propria Defender in un veicolo customizzato in grado di raggiungere le destinazioni più impervie e nello stesso tempo capace di offrire le caratteristiche di un camper van.

Comodo come una casa

Il Defender 90 di Collier permette infatti ai suoi occupanti di dormire comodamente all’interno del mezzo grazie a numerosi accorgimenti strutturali. Nell’abitacolo del veicolo, completamente rivestito in legno di pino e sequoia, è stato ricavato un piano di lavoro. Tra i materiali utilizzati per la camperizzazione del mezzo spicca anche del Valchromat nero, un tipo di compensato colorato ignifugo che risulta particolarmente resistente all’umidità. una batteria da 110 ampere-ora, con sistema di ricarica CTEK alimenta il sistema elettrico, mentre un riscaldatore a gasolio da 2 kW dotato di serbatoio da cinque litri offre il necessario riscaldamento per la notte. Non mancano vari cassetti per le più svariate esigenze, mentre il tetto ad apertura a soffietto ospita un letto con materasso di gommapiuma. Quando è necessario aprire il tetto per la notte, lo speciale portapacchi scorre in avanti per non creare problemi all’operazione di apertura.

Non conosce limiti

Dal punto di vista tecnico, questo speciale Defender camperizzato risulta equipaggiato con sospensioni rialzate abbinate a pneumatici specifici per l’off-road BF Goodrich All-Terrain, non manca inoltre uno snorkel per affrontare i guadi e protezioni sottoscocca per resistere alle manovre in fuoristrada più impegnative.