Lancia Montecarlo: i rendering della ipotetica SUV coupé

Ecco i rendering della nuova Lancia Montecarlo, ipotetica SUV coupé di dimensioni compatte per il redivivo premium brand italiano, in linea con lo stile della coupé Beta Montecarlo a motore centrale degli anni ’70 realizzata da Pininfarina.

Lo stesso designer delle moderne Fiat 127 ed R4

La compatta SUV coupé Lancia Montecarlo è stata concepita a livello di rendering dal designer ungherese David Obendorfer, già autore in passato delle reinterpretazioni in chiave moderna di due icone dell’industria automobilistica come Fiat 127 e Renault 4.

A propulsione ibrida Plug-In

Secondo Obendorfer, la nuova SUV coupé Lancia Montecarlo dovrebbe misurare 454 cm in lunghezza, 185 cm in larghezza, 156 cm in altezza e 268 cm nel passo. Inoltre, grazie alle sinergie del gruppo Stellantis, potrebbe condividere la piattaforma modulare EMP2 con la SUV compatta Peugeot 3008. Infatti, il designer ipotizza anche l’utilizzo della tecnologia Hybrid4 a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, disponibile nelle versioni da 300 CV e 360 CV di potenza complessiva, entrambe con la trazione integrale elettrica.