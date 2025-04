La leggenda dell’automobilismo italiano torna a splendere con una nuova veste: tutti i dieci esemplari del restomod Delta Stradale by Maturo sono stati venduti. Con entusiasmo, il team olandese ha annunciato il sold out di questa esclusiva reinterpretazione della storica Lancia Delta Integrale, sottolineando la gratitudine per il supporto ricevuto e dando il benvenuto ai nuovi membri della famiglia Maturo.

Un laboratorio di eccellenza

Maturo Competition Cars, un laboratorio di eccellenza specializzato nella valorizzazione di vetture iconiche italiane, ha completato con successo la commercializzazione dei dieci esemplari previsti del suo ambizioso progetto. Questo restomod, basato sulla Delta Integrale 16V, è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati sin dal suo annuncio, avvenuto nel settembre 2022. L’ultimo slot disponibile è stato recentemente assegnato, chiudendo un capitolo di grande successo per l’azienda.

Il lavoro di Maturo sulla Delta Stradale non si è limitato a un semplice aggiornamento estetico, ma ha coinvolto un profondo intervento tecnico. Il telaio è stato significativamente rinforzato per migliorare la rigidità strutturale, grazie all’aggiunta di un rollbar personalizzato e oltre 250 punti di saldatura supplementari. Tuttavia, la vera rivoluzione si cela sotto il cofano: il motore quattro cilindri, elaborato secondo specifiche Gruppo A, ora sprigiona una potenza impressionante di 420 cavalli e una coppia di 540 Nm, rendendo questa vettura un capolavoro di ingegneria moderna ispirata alle leggendarie auto da rally.

Solo dieci esemplari

Per gli appassionati che non sono riusciti ad assicurarsi uno dei dieci esemplari, Maturo offre comunque la possibilità di avviare nuovi progetti personalizzati basati sulla stessa piattaforma. Questo dimostra la volontà dell’azienda di mantenere viva la leggenda del marchio italiano, offrendo soluzioni su misura per chi desidera un’auto unica e ricca di storia.

Il futuro di Maturo è altrettanto promettente. Il primo maggio segnerà un importante passo avanti per l’azienda, che si trasferirà in una nuova e più ampia sede a Uden, nel Brabante Settentrionale. Questo cambiamento rappresenta una significativa espansione per il laboratorio olandese, che avrà così la possibilità di sviluppare nuovi progetti. Tra le indiscrezioni più intriganti, si parla di un possibile restomod basato sulla 308, un’altra icona dell’automobilismo italiano che potrebbe accendere l’entusiasmo degli appassionati di vetture classiche.

Settore orientato all’innovazione

In un settore sempre più orientato verso l’innovazione e la sostenibilità, Maturo dimostra come sia possibile combinare il fascino delle auto storiche con tecnologie moderne, creando veicoli che non solo rispettano il passato, ma lo esaltano. Il successo del restomod Delta Stradale è la prova tangibile di quanto il mercato apprezzi questa filosofia, e lascia ben sperare per i futuri progetti dell’azienda.

Con il trasferimento nella nuova sede e l’annuncio di nuovi ambiziosi progetti, Maturo si conferma come un punto di riferimento per gli amanti delle auto classiche e delle reinterpretazioni moderne. La Delta Stradale non è solo un’auto: è un simbolo, un tributo alla storia e un’opera d’arte su quattro ruote, che continuerà a far battere il cuore degli appassionati di tutto il mondo.