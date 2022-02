Lancia Delta Integrale e Rally 037 protagoniste di un video virale

Quando un video ha per protagoniste auto da gara come le mitiche Lancia Delta Integrale e Rally 037, le emozioni sono assicurate. Si tratta, infatti, di due modelli speciali, che hanno scritto pagine indelebili nella storia delle corse e nel cuore degli appassionati. Oggi vi presentiamo un filmato insolito su questi gioielli del motorsport. Non si tratta di fotogrammi propriamente freschi, ma sono tornati di grande attualità grazie a un rilancio fatto su TikTok e Facebook, dove in poco tempo hanno raccolto un apprezzamento virale.

Del resto, la miscela fra i capolavori protagonisti delle riprese, la spettacolarità delle scene e la simpatia del progetto non poteva che colpire nel segno. Per farvi apprezzare meglio le immagini, abbiamo ripescato il video originale, frutto di un lavoro di alta qualità, che rende giustizia agli sforzi messi in campo. Il merito è di Girardo & Co., azienda specializzata nella compravendita di automobili d’alta gamma, con sedi in Italia e in Inghilterra.

Due Lancia da corsa come grandi attrici

Anche se la sceneggiatura è accattivante, non c’è dubbio sul fatto che il successo del video sia ascrivibile soprattutto al fascino delle Lancia Delta Integrale e Rally 037. La prima, in questo gradevolissimo cortometraggio, è condotta da Max Girardo, fondatore di Girardo & Co., che interpreta Henry Toivonen. L’altra, invece, brucia la strada con il co-fondatore Marcus Willis al volante, nei panni di Didier Auriol.

C’è pure una donna nelle riprese: Cat Bunch, anche lei cofondatrice del marchio, che recita il ruolo di Michele Mouton. Non vi anticipiamo nulla sulla trama, ma vi suggeriamo di gustare il filmato dal primo all’ultimo secondo, perché può aiutare a conquistare il buon umore, nel segno delle emozioni racing, con le spettacolari Lancia Delta Integrale e Rally 037 in azione nell’insolito set. Mi raccomando: casse accese e…avanti tutta!