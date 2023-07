Lancia Delta Integrale: 375 cavalli per la versione di Manhart

Lancia Delta Integrale è un modello di culto non solo per gli appassionati dell’industria automobilistica italiana, ma anche per la comunità automobilistica nel suo complesso. Alcuni anni fa, un’interpretazione moderna di questa vettura è stata presentata sotto forma di un’auto premium, e ora c’è una variante preparata da Manhart e dalla loro divisione di auto d’epoca. Il progetto denominato Integrale 400 ha ricevuto una serie di modifiche sotto il cofano, oltre a modifiche nell’aspetto e nelle sospensioni rispetto al modello originale.

Lancia Delta Integrale: ecco la versione di Manhart da 375 cavalli e un prezzo di 130.000 €

Innanzitutto, il motore turbo da 2 litri da 197 cavalli è stato potenziato e adesso sviluppa ora non meno di 375 cavalli e 550 Newton metri, che vengono trasmessi a tutte e quattro le ruote. Questa potenza rende questa auto alla pari con le moderne hot hatch e rappresenta un aumento significativo rispetto ai 197 CV (147 kW) della Delta Integrale 16V di serie. Il cambio di questa nuova Lancia Delta Integrale di Manhart ha cinque marce ed è stato completamente ridisegnato insieme a una nuova frizione. Anche l’esterno della berlina di Lancia è stato rivisto e ha ottenuto una finitura nera opaca con accenti grigio-rossi. A completare il quadro visivo complessivo c’è un nuovo spoiler sul cofano del bagagliaio, oltre a sedili e volante rivestiti in Alcantara e pelle.

Per quanto riguarda invece l’interno di questa auto, segnaliamo che il tuner ha rifoderato i sedili e i pannelli delle portiere con un misto di pelle e Alcantara, mantenendo intatto il cruscotto, con i suoi strumenti vintage e il lettore di cassette Sony. Lancia Delta Integrale by Manhart ha un prezzo di € 129.900.