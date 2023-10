Lancia: 40 anni fa vinceva il quinto titolo Mondiale con la mitica rally 037

Un giorno indimenticabile per il marchio Lancia e per tutti gli appassionati delle corse: il 7 ottobre 1983 la Lancia Rally 037 si aggiudica il Rally di Sanremo e conquista, con due gare di anticipo, il suo quinto titolo mondiale costruttori. Un successo straordinario per una tappa dominata dal marchio italiano, che piazza quattro vetture nelle prime cinque posizioni finali: sul podio ci sono Markku Alen, Walter Röhrl e Attilio Bettega, mentre al quinto posto arriva un giovane Miki Biasion alla guida di una 037 Jolly Club.

Oggi si festeggiano 40 anni dalla quinta vittoria del titolo mondiale per la Lancia Rally 037

Un’impresa incredibile, se si considerano i livelli tecnici e la potenza dei modelli in competizione: a differenza delle rivali, che disponevano già di vetture a trazione integrale, la Lancia Rally 037 aveva solo la trazione posteriore. Per questo motivo, a quarant’anni di distanza, si tratta di un risultato che non ha mai avuto eguali nella storia delle corse.

La vittoria di Sanremo segna l’inizio di un’epoca d’oro per il modello: in breve tempo, la vettura di Lancia affascina milioni di fan in tutto il mondo e vince, oltre al mondiale costruttori, anche il secondo posto nel mondiale piloti con Walter Röhrl e il campionato europeo ed italiano con Miki Biasion, che presto avrebbe corso anch’egli per la squadra ufficiale Lancia Martini.

La Lancia Rally 037 è indubbiamente un esempio di eccellenza dell’automobilismo italiano.

La versione stradale era stata presentata nel 1982, in occasione della 59° edizione del Salone dell’automobile di Torino. La vettura, dotata di 205 cavalli, un carburatore doppio corpo e un compressore volumetrico per aumentare la potenza, era stata concepita per partecipare al mondo del rally.