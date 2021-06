Lamborghini Sián FKP 37: il modello Lego in scala 1:1 da 400.000 pezzi

Lamborghini e Lego insieme per una versione a grandezza naturale della supercar Sián a propulsione ibrida. La creazione, realizzata in collaborazione con i designer Lego, ha richiesto oltre 400.000 singoli mattoncini Lego Technic e quasi 9000 ore per l’assemblaggio.

Più pesante della versione originale con il V12 ibrido

Pensato per promuovere il kit Lego technic Lamborghini Sián FKP 37 in scala 1:8, lanciato lo scorso anno, questo nuovo modello a grandezza naturale è stato costruito utilizzando 154 diversi tipi di mattoncini Lego, di cui 20 modellati da zero appositamente per questo progetto. Lunga 16,3 piedi, larga 6,9 piedi e alta 3,7 piedi, le sue dimensioni corrispondono a quelle dell’auto reale, non il peso però; la Sián Lego pesa circa mezza tonnellata in più rispetto all’auto reale… sorprendente, considerando che non monta il V-12 aspirato-ibrido dell’auto vera.

Crafted by Lean Crafted by Lean Crafted by Lean Lamborghini Sian Guarda le altre 14 fotografie →

Il corpo vettura verde acido brillante è costituito da una collezione di pezzi Lego esagonali interconnessi, un cenno al design esagonale di Lamborghini. Secondo la Casa di Sant’Agata Bolognese, questo è il primo set Lego a grandezza naturale a ricevere un rivestimento UV effetto pennello, che si abbina tra l’altro perfettamente al modello in scala 1:8 che si può acquistare e costruire da soli.

Ma forse la parte più bella di questa Sian Lego è l’interno. Oltre a rispecchiare gli esterni nei minimi dettagli, infatti, i costruttori hanno fatto lo stesso anche per l’abitacolo, ricreando il cruscotto, la plancia, la console centrale e il volante. Tutto estremamente ben ricalcato.