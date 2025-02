Un dramma inaspettato ha scosso l’esclusivo concessionario Lamborghini di Beirut: una splendente Lamborghini Revuelto, dal valore di oltre 500.000 euro e con una lista d’attesa di due anni, è stata completamente distrutta durante un semplice rifornimento pre-consegna.

L’episodio, documentato sulla popolare pagina Instagram Supercar Fails, ha coinvolto un tecnico del concessionario che, mentre si recava a fare il pieno di carburante, ha perso il controllo del bolide. L’auto si è schiantata violentemente contro un muro e un cartello stradale, trasformandosi in un ammasso di lamiere contorte. Un vero disastro per quella che era un’opera d’arte dell’ingegneria italiana.

I danni riportati dalla vettura sono impressionanti: il frontale è irriconoscibile, con il cofano ridotto a un groviglio di metallo, mentre la portiera lato guidatore è completamente accartocciata. Una ruota anteriore è stata scagliata a diversi metri di distanza dal punto d’impatto. Gli airbag esplosi e i gravi danni strutturali al telaio in fibra di carbonio rendono evidente che la supercar distrutta non sarà recuperabile.

La Revuelto Verde Citrea, ultima nata nella gamma Lamborghini, rappresenta l’apice della tecnologia automobilistica moderna. Con il suo motore ibrido V12 capace di erogare oltre 1.000 cavalli, è una vettura straordinaria che richiede esperienza e rispetto. Nonostante i sofisticati sistemi di controllo, un’accelerazione troppo brusca potrebbe essere stata fatale per il conducente inesperto.

Sui social network, la notizia ha scatenato un’ondata di reazioni. C’è chi condanna l’imprudenza del tecnico e chi si rammarica per la perdita di un’automobile tanto esclusiva. L’incidente solleva interrogativi sulla gestione di questi bolidi prima della consegna e sulla necessità di adottare protocolli più rigidi per la loro movimentazione.

Il proprietario, che aveva atteso con trepidazione il suo gioiello su quattro ruote, si trova ora costretto a ricominciare da capo l’estenuante attesa per un nuovo esemplare. Con la produzione già sold out per i prossimi due anni, il sogno di guidare la propria Lamborghini Revuelto sembra destinato a un ulteriore, lungo rinvio.