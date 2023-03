Lamborghini LB744, si può guidare in 13 modalità

Un po’ alla volta Lamborghini svela i particolari del progetto LB744, così dopo aver parlato del motore, del telaio e di altre esclusive caratteristiche, è la volta della dinamica di guida, che la nuova Lamborghini gestisce attraverso 13 diverse modalità, così suddivise.

Come in Formula 1

La futura Lamborghini avrà tre nuove modalità di guida, che prendono il nome di Recharge, Hybrid e Performance; tutte e tre si abbinano alle driving modes Città, Strada, Sport e Corsa, selezionabili tramite i due rotori posti sul volante. In tutto il ventaglio delle “esperienze” di guida è composto da 13 modalità, studiate per esaltare i diversi caratteri e le potenzialità della LB744 a seconda della situazione e del tipo di strada, o pista, che si sta percorrendo.

Se volete andare “tranquilli”

“Città” è la modalità per la guida quotidiana nei centri urbani ed eventualemnte anche a zero emissioni. La potenza del motore è limitata a 180 CV e quando la batteria si scarica inetrviene, in assenza delle colonnine, il V12 con la modalità Recharge. “Strada” si adatta perfettamente alla guida dinamica di ogni giorno e ai lunghi viaggi, combinando un elevato comfort ad elevata sportività, e mette a disposizione 886 CV di potenza. In questo caso il V12 è sempre attivo per garantire un costante stato di ricarica della batteria che viene ottimizzato e spinto al massimo nella modalità Recharge.

Se volete divertirvi

In “Sport” la LB744 cambia carattere e il comportamento della vettura è impostato per offrire una guida emozionale. Questa impostazione può lavorare in Recharge, in Hybrid e in Performance: il motore termico, coadiuvato dal sistema ibrido, è attivo in tutte e tre le situazioni, erogando un massimo di 907 CV di potenza. Il top delle prestazioni si raggiunge con la modalità “Corsa”, pensata per esaltare le capacità dinamiche di LB744 in pista, mentre in “Performance” il powertrain sprigiona tutti i 1015 CV e il controllo del sistema ibrido è calibrato per ottenere il massimo dall’e-axle sia in termini di torque vectoring sia di trazione integrale, per una guida ultra-sportiva ma al contempo accessibile. In modalità “corsa recharge” è possibile dare la priorità alla batteria, massimizzandone la ricarica, ma se si vuole vivere con l’adrenalina al massimo la LB744 permette anche di disattivare l’ESC e magari provare una “partenza razzo” grazie alla funzione “launch control”.