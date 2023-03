Lamborghini LB744 ha una nuova monoscocca in carbonio

Anche il telaio anteriore sfrutta il carbonio ed è una novità assoluta. La Lamborghini sta per dare vita alla supercar V12 che prenderà il posto della Aventador e che sfrutterà l’elettrificazione con una soluzione plug-in hybrid per avere performance sostenibili.

Lamborghini: monoscocca innovativa per la LB744

Quella che per ora è conosciuta come Lamborghini LB744, presenterà un telaio realizzato prendendo spunto da soluzioni aeronautiche. Secondo uno schema che offre un travaso tecnologico sempre più in voga, soprattutto quando si parla di super sportive. Nello specifico, la nuova Lambo nascerà su una base chiamata monofuselage. Questa presenta una monoscocca in fibra di carbonio multi-tecnologia e, udite udite, anche un telaio anteriore in Forged Composites. In pratica per la zona anteriore sfrutterà del materiale speciale composto da carbonio in fibra corta in bagno di resina, brevettato e utilizzato da Lamborghini sin dal 2008.

Monoscocca più rigida e leggera per la Lambo V12 ibrida plug-in

Con questa soluzione la Lamborghini LB744, prima supersportiva a potersi fregiare di una struttura frontale in fibra di carbonio, potrà contare su una monoscocca più leggera del 10% rispetto al telaio della Aventador. Inoltre, la stessa presenta una rigidezza torsionale cresciuta del 25%, che arriva a ben 40.000 Nm/°. A tutto ciò bisogna aggiungere che la struttura anteriore consente un risparmio di peso del 20% in confronto a quella della Aventador.

Altre soluzioni per incrementare la leggerezza e la solidità strutturale

A corollario di queste innovazioni c’è anche il rocker ring sulla nuova vettura del Toro: in pratica è un unico componente ad anello in CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic) che funge da struttura portante dell’auto e va ad abbracciare gli altri elementi costruiti in Forged Composite come la vasca, il parafiamma e il montante A. Completa il quadro il telaio posteriore realizzato con leghe di alluminio altoresistenziali che presentano due importanti fusioni cave nella zona duomo posteriore.