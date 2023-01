Lamborghini ibrida erede dell’Aventador: il video spia

Un video mostra l’erede della Lamborghini Aventador, ripresa durante una sessione di collaudo sulle strade attorno allo stabilimento di Sant’Agata Bolognese. Il “solito” Varryx ha condiviso il filmato nel suo canale YouTube. La nuova supercar è coperta da un paio di strati di pellicola mimetica bianca, ma il prototipo consente di farsi un’idea sullo stile della carrozzeria. Questa sembra molto filante ed aggressiva, come ci si aspetta da un’auto sportiva del “toro” destinata a posizionarsi al vertice della gamma.

Sarà un’ammiraglia elettrificata

Alcuni segnali di “alta tensione” confermano la natura ibrida del modello. Una cosa risaputa, dal momento che l’Aventador era stata licenziata come ultima vettura del marchio col motore esclusivamente a scoppio. Al momento non sono disponibili dei dettagli tecnici, ma presto dovrebbe trapelare qualcosa. Gli appassionati sono in fermento, perché un nuovo gioiello andrà ad aggiungersi alla collezione del “toro”.

Un processo imposto dall’alto

Con i governi che spingono per l’elettrificazione, le case automobilistiche devono inchinarsi ai nuovi obblighi di legge. Anche le supercar più esclusive, come le Lamborghini, dovranno adeguarsi. Per fortuna non è ancora giunta l’ora del passaggio all’elettrico puro. Nella fase di transizione, infatti, lo spazio principale sarà occupato dall’ibrido, che non turba il piacere di guida delle auto “vecchia scuola” (quelle endotermiche per intenderci). Il rombo e le modalità di erogazione classici saranno rispettati, per la gioia degli appassionati.

Emozioni al top grazie anche al V12

Su una vettura fatta per emozionare, anche le sonorità meccaniche hanno un ruolo primario, direi insostituibile. Fa piacere, quindi, che Lamborghini, per l’erede della Aventador, non abbia puntato sulla tecnologia full electric. Il V12 della nuova auto sarà significativamente rivisto, per adattarsi ai tempi, senza perdere un briciolo del suo fascino iconico. La prossima “ammiraglia” ibrida saprà entusiasmare almeno quanto le prestigiose antesignane.

Degna erede della Lamborghini Aventador

Guardando il video, uno degli elementi che emerge è il posizionamento alto e centrale degli scarichi. Una scelta fatta per ragioni di natura aerodinamica. In basso si nota un vistoso estrattore, per assicurare i massimi livelli di deportanza. Anche l’ala mobile è stata inserita per questo scopo. Il gruppo propulsivo dovrebbe essere di tipo ibrido Plug-In e potrebbe produrre una potenza nell’ordine dei 900 cavalli…ed anche oltre. La presentazione dell’auto è attesa entro la fine del 2023 o, al massimo, all’inizio del 2024.