Lamborghini Huracan STO: con Novitec lo scarico è d’oro

La Lamborghini Huracan STO è la variante pronto corsa adattata alla strada della supercar made in Sant’Agata Bolognese. Ma, ovviamente, c’è chi non si accontenta e la vuole con ulteriore personalità, per questo esiste la variante realizzata da Novitec, che utilizza anche l’oro per rivestire lo scarico.

Lamborghini Huracan STO: più carbonio con Novitec

L’estetica della Lamborghini Huracan STO è simile a quella della vettura che corre nel monomarca del Toro. La presa d’aria che alimenta il motore, il cofango, e la grande ala full-size, rappresentano gli elementi distintivi di questa supercar. Ma Novitec propone nuovi cerchi forgiati da 20 pollici all’anteriore e 21 pollici al posteriore, e ulteriori elementi in carbonio come le calotte dei retrovisori, le minigonne, e i convogliatori d’aria dietro i finestrini. Non mancano altri dettagli per gli interni che possono essere resi praticamente unici.

Lamborghini Huracan STO: Novitec riveste lo scarico d’oro

Il motore V10 da 5,2 litri della Lamborghini Huracan STO non è stato toccato, per cui i cavalli rimangono 640 CV, ma Novitec è intervenuto sullo scarico. Nello specifico, c’è la possibilità di averlo in acciaio, in inconel, come sulle F1, o senza valvola, per ascoltare sempre il sound in purezza. Inoltre, per rendere più prezioso questo elemento, c’è la possibilità dotarlo di rivestimento placcato in oro: un particolare utile per ottimizzare l’isolamento.

Assetto ad hoc per guidare al massimo