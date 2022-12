Lamborghini Huracan Sterrato, pronta per ogni terreno

La Casa di Sant’Agata bolognese ha svelato sotto i riflettori dell’Art Basel di Miami Beach, la nuova e rivoluzionaria Lamborghini Huracan Sterrato. Parliamo di una supercar sopra le righe in grado di rompere gli schemi tradizionali, grazie ad una formula che la rende capace di uscire dalle strade asfaltate per andare alla conquista di percorsi off-road.

Lamborghini Huracan Sterrato: tiratura limitata

Prodotta in soli 1.499 esemplari, a partire da febbraio 2023, la Sterrato sarà anche l’ultimo V10 Lamborghini non elettrificato, cosa che la renderà ancora più appetibile tra i collezionisti. Non è infatti un caso che l’intera tiratura limitata della vettura sia già sold out.

Lamborghini Huracan Sterrato: Kit estetico off road

L’estetica della Huracan Sterrato, proprio come quella della recente Porsche 911 Dakar, strizza l’occhio al mondo dei rally grazie ad un kit estetico aggressivo che comprende tra le altre cose: passaruota supplementari non verniciati (carreggiate anteriore e posteriore rispettivamente più larghe di 30 e 34 mm), fari a LED supplementari, protezione in alluminio anti-graffi per l’anteriore, grande presa d’aria sul cofano posteriore per preservare il V10 da polvere e detriti, assetto rialzato di ben 44 mm.

V10 da 610 CV

Psoizonato centralmente troviamo il noto e poderoso V10 di 5.2 litri da 610 CV e 560 Nm di coppia (a 6500 giri/min), scaricati sulla trazione integrale elettronica con differenziale autobloccante meccanico posteriore e gestiti dalla trasmissione doppia frizione sette marce. Le prestazioni dichiarate parlano di una accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e la velocità massima è limitata a 260 km/h.

La Sterrato calza pneumatici specifici Bridgestone Dueler AT002 (235/40 R19 all’anteriore e 285/40 R19 al posteriore), in grado di offrire ottima aderenza su ogni superficie e avvolgono cerchi da 19 pollici. Le gomme sono di tipo run flat e garantiscono un’autonomia di 80 km a una velocità di 80 km/h in caso di foratura. Le prestazioni sono tenute a bada da freni con pinze fisse monoblocco a 6 pistoncini (anteriore) e 4 pistoncini (posteriore) in alluminio e dischi carboceramici ventilati e forati con diametro 380 mm all’anteriore e 356 mm al posteriore.

Abitacolo

L’interno dell’abitacolo è personalizzato con i sedili rivestiti in Alcantara Verde Sterrato, mentre dal punto di vista tecnologico troviamo l’Interfaccia Uomo-Macchina (HMI) con grafiche inedite e funzionalità dedicate alla guida su sterrato. La strumentazione è arricchita con l’inclinometro digitale con indicatore di beccheggio e rolli, la bussola, l’indicatore delle coordinate geografiche e quello dell’angolo di sterzo.

Tecnologia e connettività

Il sistema multimediale è dotato dell’assistente digitale Amazon Alexa che permette di gestire funzioni come il clima, l’illuminazione, la navigazione, le telefonate e l’intrattenimento tramite comandi vocali. Tramite l’app Lamborghini Unica inoltre è possibile controllare da remoto la vettura, con ad esempio il controllo della velocità e l’invio di una destinazione direttamente al navigatore. Non manca infine un sistema di telemetria connessa che permette monitorare le proprie prestazioni e analizzare i dati tramite l’app Unica.