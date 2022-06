La nuova versione speciale del marchio di Sant’Agata Bolognese mancava dallo scorso inverno tra le indiscrezioni, quando i prototipi della sportiva italiana trasformata in crossover erano apparsi a sorpresa sulle strade fredde e ghiacciate del Nord della Svezia, alle prese con i primi test sulla neve. Uno degli habitat in cui questa Lamborghini Huracan Sterrato potrà girare senza problemi grazie alla sua maggiore altezza da terra, quantificabile in 47 mm in più.

Ora questo progetto del marchio del Toro torna a far parlare di sé, a che punto è lo sviluppo? Avvistata in Germania sembrerebbe per ora aver confermato i dettagli estetici più interessanti visti sui primi prototipi, tra cui la presa d’aria sul tetto. Ancora in evoluzione, invece, secondo gli ultimi avvistamenti, sembra il disegno del paraurti anteriore che le darà uno sguardo caratteristico.

Lamborghini Huracán Sterrato: “ANIMA” off-road

Lamborghini accelera il processo di sviluppo e messa a punto di questo modello in edizione speciale. La Lamborghini Huracán Sterrato sarà caratterizzata da una speciale configurazione del telaio e dal selettore della modalità di guida “ANIMA” che le consentirà di uscire dall’asfalto e di rodare su strade sterrate o innevate a velocità “diaboliche”.

E, come ben sappiamo, Huracán significa V10. Il classico motore 5.2 aspirato verrà probabilmente mantenuto anche su questa Last Edition, visto che equipaggiava anche la concept car. Si parte dalla base della EVO, quindi 640 cavalli di potenza.

Il fuoristrada, anche se fa strano chiamarla così, Sterrato ha come cuore elettronico il sistema LDVI, cioè Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata. Il centro di controllo delle modalità di guida viene qui calibrato proprio per offrire il meglio di sè fuori dall’asfalto.

In condizioni che richiamano l’epoca classica dei rally e con la trazione posteriore visto che non è prevista l’integrale per questa variante. Ad ogni modo La LDVI aumenta la coppia per favorire la stabilità in situazioni di sovrasterzo.

Quando e come arriverà

Con interni lussuosi e ricchi di dettagli speciali, l’esclusiva Lamborghini Huracan Sterrato sarà sul mercato entro il 2023, sotto forma di edizione speciale che chiuderà questa generazione della super car di Sant’Agata Bolognese nel modo più inaspettato e spettacolare.