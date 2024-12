Lamborghini Esperienza Neve per la prima volta in Mongolia e con la Revuelto

Anche la Lamborghini Revuelto è entrata in azione sul manto bianco per la prima escursione in Mongolia di Lamborghini Esperienza Neve. Si può parlare di un debutto dinamico pubblico sul ghiaccio per la supercar che ha aperto il ciclo delle High Performance Electified Vehicle (HPEV) del “toro”.

Gli ospiti, provenienti da tutta l’Asia, hanno potuto provare, nella stessa tela espressiva, anche altri modelli della casa di Sant’Agata Bolognese, come Huracán Sterrato, Huracán Tecnica, Urus Performante e Urus S.

Così i clienti ne hanno potuto verificare le doti in un contesto ambientale difficile, affinando al tempo stesso le proprie abilità in condizioni di guida estreme. Teatro dell’azione è stato il paradiso innevato di Yakeshi. Questo luogo magico, nell’entroterra della Mongolia, offre alcuni dei percorsi di pilotaggio invernali più coinvolgenti al mondo.

Per Lamborghini Esperienza Neve un ruolo centrale è stato recitato dal lago ghiacciato, fulcro dell’area, dove i protagonisti dell’avventura hanno potuto svolgere una serie di esercizi di guida al volante dei modelli del “toro” portati nell’area. Il tutto in un quadro di grande sicurezza, nonostante il basso livello di grip, che mette a dura prova le capacità di gestione dei mezzi.

Migliorare queste ultime, mostrando al contempo le doti dinamiche delle Lamborghini in contesti difficili, è stato l’obiettivo del corso, molto apprezzato dai partecipanti, che si sono alternativi sui diversi modelli, per affinare le doti di pilotaggio in modo trasversale, passando dalle supercar ai super SUV.

Grande l’ammirazione per il modo con cui la Lamborghini Revuelto riesce ad esprimersi in modo agile e fluido anche sul manto bianco, nel cui silenzio le sonorità meccaniche del motore V12 ad aspirazione naturale, combinato con tre cuori elettrici, si gustano ancora meglio. I tre giorni di questa nuova tappa della serie Lamborghini Esperienza Neve, hanno regalato agli ospiti anche un tuffo nell’ospitalità di lusso, della cultura e delle esperienze gastronomiche nella città di Hulunbuir. A voi le immagini dell’evento.