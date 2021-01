Lamborghini Countach: sound da corsa a 280 km/h [Video]

Abbandonarsi alle emozioni regalate dal sound di una “vecchia” Lamborghini Countach proietta in una dimensione sconosciuta alle moderne supercar elettriche, velocissime ma prime di alcuni importanti aspetti sensoriali, che fanno la differenza per il cuore. Il motore aspirato a 12 cilindri della mitica creatura del “toro” fa da colonna sonora al video odierno, che ci porta idealmente a bordo di un esemplare della serie, impegnato fino a 280 km/h di velocità sulle autostrade tedesche, molto permissive rispetto alle nostre sul piano dei limiti. Non sappiamo di quale versione si tratti, ma poco importa: quelli che contano sono i brividi di piacere che una supercar old school elargisce.

La Lamborghini Countach è una sportiva che ha rotto schemi consolidati, per lanciare una nuova filosofia stilistica, dove il confine tra concept car e modello di serie sfuma, fino ad annullarsi. Il suo look esplosivo continua a stordire. Facile rendersi conto dell’effetto dirompente che ebbe al momento del vernissage.

Il nome deriva dall’affermazione di stupore, in dialetto piemontese, fatta da Nuccio Bertone alla vista di quelle linee audaci e futuristiche tracciate da Marcello Gandini. Bisogna sforzarsi per credere che il prototipo venne presentato nel 1971, tanto avveniristici sono i volumi. Nelle sue forme si colgono l’avanguardia e la sperimentazione, in una tela chiaramente votata all’aggressività. Il lessico si esprime in modo coerente, senza forzature, per un prodotto ricco di fascino e di alto impatto scenico. Non meno esaltante il sound della Lamborghini Countach, che potrete apprezzare nel video. Buona visione!