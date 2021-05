Lamborghini Aventador SJ: è lei nel video spia?

La Lamborghini Aventador SJ potrebbe essere il canto del cigno dell’iconica supercar del “toro”, il cui debutto in società avvenne al Salone dell’Auto di Ginevra del 2011. Sono passati dieci anni da quell’esordio e, ormai, il modello si avvia alle fasi conclusive della carriera, per lasciare spazio all’erede, attesa per il 2023 e lanciata verso la propulsione ibrida.

In attesa di scoprire come sarà la nuova ammiraglia del marchio di Sant’Agata Bolognese, possiamo gustare un video che mostra, verosimilmente, la Lamborghini Aventador SJ (o S Jota). La vettura porta nella sigla una lettera di grande valore espressivo, che enuncia la sua energia. Chi se ne intende sa di cosa stiamo parlando. Nel filmato, pubblicato su YouTube da Varryx, si vede un prototipo di quella che sembrerebbe la nuova versione, durante i test su strada. Al momento non si sa nulla di ufficiale e ci si muove sulle sabbie mobili delle ipotesi, ma le cifre che circolano paiono credibili.

Si parla di una serie limitata di 700 esemplari, destinata ad accompagnare il modello verso il congedo. La Lamborghini Aventador SJ dovrebbe godere sempre della spinta del meraviglioso V12 da 6.5 litri, senza contaminazioni elettriche, in un quadro ancora più vigoroso sul fonte della potenza massima. Quest’ultima dovrebbe crescere di 10 cavalli rispetto alla Aventador SVJ, passando a quota 780 cavalli. Non ci resta che attendere, per avere conferma delle ipotesi, comunque plausibili. Intanto possiamo gustare il video. Buona visione!