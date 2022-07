Lamborghini: auguri social a Dybala

Lamborghini è un marchio che accende l’entusiasmo, la passione, e attira folle di appassionati, lo stesso vale per Paulo Dybala, il nuovo giocatore dell’AS Roma. L’argentino, da poco è a disposizione di Mourinho, è la nuova arma di gioco giallorossa per approdare in Champions League. E tra gli amici di Dybala c’è la Casa di Sant’Agata Bolognese, che non ha mancato di dare supporto al giocatore via social.

Lamborghini e gli auguri social a Dybala

A seguito dell’avvenuto passaggio alla Roma di Dybala, Lamborghini ha augurato il meglio al fantasista sudamericano mediante i suoi canali social. Questo il messaggio nello specifico: “in bocca al lupo Paulo, per la tua nuova avventura con la Roma”. Poche, distinte parole, che manifestano una vicinanza, e che sono state particolarmente apprezzate dal calciatore. Lo stesso numero 21 della squadra capitolina ha taggato la Casa del Toro, rispondendo attraverso un “grazie mille Lamborghini”.

Dybala proprietario di una Aventador S Roadster

Il legame tra la Joya e la Lamborghini è diventato particolarmente solido da quando, nel maggio 2021, Dybala, pur giocando con la Juventus, invece di optare per un Brand come Ferrari o Maserati, ha scelto una sportiva del Toro. Nello specifico, una Aventador S Roadster personalizzata per celebrare il gol numero 110 con la squadra bianconera. L’ha voluta gialla, perché per Dybala le Lamborghini devono essere gialle, ma magari alla Roma cambierà idea e ne prenderà una rossa per avere in garage i colori della sua nuova maglia.

Le foto di Dybala con la Lambo e tutta la sua joya

Nei messaggi social la Lamborghini non ha mancato di postare le foto di Dybala con la sua Aventador S Roadster. La vettura in questione, accolta con l’entusiasmo di un gol in finale di Champions League, è capace di erogare ben 740 CV attraverso le quattro ruote motrici, forte della spinta e del sound del V12 aspirato made in Sant’Agata Bolognese. Questo bolide è capace di divorare lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi e di toccare la velocità massima di ben 350 km/h dove consentito.