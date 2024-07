Ladri rubano una Corvette e piombano contro una Rolls-Royce | Video

I furti sono una piaga della nostra società. Purtroppo l’azione di contrasto non sempre si rivela efficace. In alcune aree urbane sembra di essere nel Far West. Non sappiamo se anche a Southfield, nel Michigan, sia così, ma qui sono state rubate tre vetture da un noleggio di auto di lusso. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena, di cui vi proponiamo una delle fasi più dolorose: il contatto di una Chevrolet Corvette con una Rolls-Royce Cullinan, che si è consumato negli spazi espositivi.

Facile intuire la portata dei danni, non solo per le ferite materiali alle due auto, ma anche per il lucro cessante: c’era un matrimonio pianificato per il giorno dopo con il SUV dello “Spirito d’Estasi”. Quest’ultimo modello non era nei piani dei malviventi, la cui azione criminale si è concentrata sulla già citata Corvette Convertible, su una RAM TRX e su una Mercedes-Benz. Il commando, composto da quattro elementi incappucciati, ha cercato pure di rubare una Mercedes-Maybach Classe S, senza riuscirci.

Per fortuna la loro fuga con le tre auto illecitamente sottratte si è chiusa in modo infruttuoso. Grazie al pronto intervento della polizia e ai dispositivi di localizzazione satellitare dei veicoli rubati, il recupero delle vetture è avvenuto in tempi molto stretti. Bisogna, però, trovare ancora i ladri. Per agevolare la loro individuazione e per accelerare il loro incontro con le patrie galere, il proprietario dell’attività di noleggio di auto di lusso ha deciso di mettere una taglia al servizio di chi fornirà informazioni utili sui malviventi.

Tornando all’azione della gang, nei fotogrammi si vede l’irruzione del gruppo nel locale della Dream Luxury Car Rental. Forse perché carico di adrenalina, il ladro al volante della Chevrolet Corvette, durante la retromarcia, è andato a sbattere con la parte anteriore della sportiva americana contro quella posteriore della Rolls-Royce Cullinan, danneggiandole entrambe. Le auto rubate sono state ritrovate in luoghi separati, a Detroit.

