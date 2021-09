L’Abarth 695 Biposto da 450 cavalli si scatena in pista [Video]

L’Abarth 695 Biposto è una vettura con numeri di forte presa. I suoi 190 cavalli, su meno di 1000 chilogrammi di peso, si traducono in prestazioni particolarmente incisive, solo in parte testimoniate dall’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5.9 secondi. Non siamo ai livelli di una supercar, ma la cattiveria di questa sportiva dello scorpione è davvero alta. Se poi il motore viene potenziato a 450 cavalli, come l’esemplare protagonista del video di NM2255, il sound e l’inclinazione a prendere velocità diventano spaventosi.

La trasformazione e la messa a punto del modello, nella veste estrema di cui ci stiamo occupando, è stata curata dai ragazzi di Old School Garage. Non si hanno notizie sulle specifiche di questo allestimento, tranne il fatto che l’auto continua ad utilizzare il suo motore sovralimentato a 4 cilindri in linea da 1.4 litri, ma con molta più potenza all’attivo. Credo che gli interventi non siano stati fatti solo sul propulsore, ma anche su altri fronti, per garantire una guidabilità adeguata e una congrua sicurezza di marcia.

Vedere come l’Abarth 695 Biposto così conciata vola in pista, in occasione di un trackday all’autodromo di Franciacorta, dà la dimensione della sua forza caratteriale. Anche le note di scarico sono molto coinvolgenti. Nel video si nota come, a un certo punto dell’azione, un’Audi TT preparata sia costretta a cederle il passo, anche se in questi casi fare dei paragoni è impossibile, non conoscendo i dati dell’altra vettura e le intenzioni del suo conducente, oltre che lo spessore dei due driver. A voi i fotogrammi: buona visione!