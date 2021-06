La Toyota GR Supra e l’ironia sul politically correct [Video]

Per il lancio statunitense della Toyota GR Supra, la divisione USA del marchio nipponico ha confezionato un video in grado di coinvolgere emotivamente. Lo spot, intitolato “The Pitch” (cioè “il lancio”) gioca con finezza “contro” il conformismo imperante, per dare alla passione il ruolo di stella polare.

Il filmato è improntato all’umorismo e fa ironia su certe forzature del politicamente corretto, oggi diventato per tanti una sorta di religione. Qui i riti e le etichette sono lasciati ad altri, per dare spazio alla voce del cuore. Il risultato è un video di grande presa, che sa toccare le giuste corde sensoriali.

Molti i funambolismi di guida offerti alla visione, ovviamente da non imitare. Nel filmato, infatti, servono solo a far passare, con la giusta evidenza, il messaggio della passione, le cui ali non bisogna mai spezzare. Una sportiva a trazione posteriore come la Toyota GR Supra 2022 è una bella fonte di emozioni, che alimenta la passione, anche se potrebbe apparire politicamente scorretta.