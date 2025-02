Più sicurezza o più rischi? Il dilemma delle auto elettriche potrebbe trovare una risposta nel nuovo sistema di scarico brevettato da Stellantis. Un innovativo sistema di scarico, specificamente progettato per i veicoli a batteria, promette di rivoluzionare la sicurezza delle moderne BEV. Stellantis ha recentemente depositato un brevetto presso l’USPTO, affrontando una delle problematiche più critiche: il rischio di incendi derivanti dalla fuga termica delle batterie.

La nuova tecnologia di Stellantis

Questa tecnologia si distingue dai tradizionali sistemi di scarico utilizzati nei motori endotermici, introducendo un meccanismo innovativo per il trattamento chimico dei gas pericolosi. In caso di malfunzionamento delle batterie, il sistema gestisce l’espulsione controllata di gas infiammabili come metano, etano, etilene e acetilene, riducendo significativamente il rischio di incendi.

L’approccio, che richiama il principio delle marmitte catalitiche ma applicato a un contesto completamente diverso, si aggiunge alle già sofisticate misure di sicurezza presenti nelle auto elettriche, come sensori avanzati e sistemi di climatizzazione evoluti.

Come cambia la sicurezza

L’industria automobilistica sta esplorando molteplici strade per migliorare la sicurezza delle batterie, dal perfezionamento dei materiali utilizzati a nuove tecniche di raffreddamento. La soluzione proposta da Stellantis potrebbe rappresentare un passo decisivo, offrendo una risposta concreta a un problema reale.

Se questa tecnologia verrà implementata nei futuri modelli, potrebbe stabilire un nuovo standard di sicurezza per i veicoli elettrici. Tuttavia, essendo ancora in fase di sviluppo, resta da vedere se diventerà una caratteristica comune delle prossime generazioni di auto elettriche firmate Stellantis. Questo brevetto dimostra come l’industria automobilistica stia affrontando con serietà la sfida della sicurezza nella mobilità elettrica, con l’obiettivo di garantire un futuro più sicuro per tutti gli utenti della strada.