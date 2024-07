La nona generazione di Volkswagen Passat è 5 stelle EuroNCAP

Giunta alla nona generazione, continua la storia di successo della Volkswagen Passat, la vettura più venduta nella storia del brand tedesco. La Passat, che è disponibile esclusivamente con carrozzeria wagon, ha convinto gli esperti di Euro NCAP grazie a una serie di importanti innovazioni in materia di sicurezza. La valutazione della sicurezza effettuata da Euro NCAP, un istituto europeo indipendente per la tutela dei consumatori, riguarda quattro categorie: la Passat ha ottenuto il suo miglior risultato nella categoria Protezione degli occupanti adulti con una valutazione del 93%. Ha ottenuto ottimi risultati anche nelle altre tre categorie: Protezione degli occupanti bambini (87%), Utenti vulnerabili della strada (83%) e Safety Assist (80%).

Tanti sistemi di assistenza di serie

Anche a livello base, la Passat include numerosi sistemi di assistenza senza costi aggiuntivi. Tra questi, il Side Assist (sistema di cambio corsia), il Lane Assist (sistema di mantenimento della corsia), l’ACC stop & go (Adaptive Cruise Control), la funzione di frenata del veicolo in arrivo durante la svolta, il Park Distance Control (segnali acustici e visivi di avvertimento in caso di ostacoli nella zona anteriore o posteriore), il Rear View (sistema di telecamere posteriori) e il Dynamic Road Sign Display (visualizzazione dinamica della segnaletica stradale) con l’ausilio della telecamera anteriore, oltre ai fari e ai gruppi ottici posteriori a LED.

Particolarmente degno di nota è l’Autonomous Emergency Braking Front Assist con monitoraggio di pedoni e ciclisti, che aumenta il livello di protezione degli utenti della strada più vulnerabili in caso di collisione imminente. Entro i limiti, il sistema di avviso di uscita può impedire a un occupante di aprire una delle porte quando un altro utente della strada (bicicletta, motocicletta, ecc.) si sta avvicinando da dietro, emettendo inoltre avvisi acustici e visivi. Un’altra importante tecnologia della Passat è Car2X, che consente al veicolo di scambiare informazioni sui pericoli locali con altri veicoli e con l’infrastruttura del traffico.

Volkswagen Passat, una storia di successo

Nei suoi oltre 50 anni di storia, la Passat è stata venduta oltre 34 milioni di volte. In Europa, è stata soprattutto la versione station wagon a riscuotere un grande successo nel corso delle decadi, tanto che oggi Volkswagen offre l’auto solo in versione station wagon. E questo riscuote ancora un enorme consenso: in Germania, la Passat Variant è stata in cima alle classifiche della classe media nel 2023, con 45.494 nuove immatricolazioni.