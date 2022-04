La Jeep Grand Cherokee di Montezemolo è in vendita

Al primo colpo d’occhio non sembra una vettura speciale, ma una rara Jeep Grand Cherokee SRT8, quella con il massiccio motore americano da 8 cilindri. Poi uno ci gira intorno, la guarda al posteriore e nota un Cavallino Rampante, come quello delle auto di Maranello. Ma come mai il simbolo della Ferrari sta adagiato comodamente sul retro di questo SUV? Non si tratta di una casualità o di una modifica di qualche appassionato, perché questa Jeep Grand Cherokee è quella che nel 2013 è stata realizzata appositamente per Luca Cordero di Montezemolo, all’epoca presidente della Ferrari. Si tratta di un modello unico e adesso è in vendita presso la concessionaria AutoVega di Vicenza.

Specifiche

Il modello suscita curiosità e appeal, perché è veramente unico trovare una Jeep assemblata e preparata da Ferrari che adotta sotto al cofano un motre V8 Hemi da 468 cavalli e da 6,4 litri, con trasmissione automatica a 8 marce e trazione integrale. L’auto ha percorso un po’ di strada, tuttavia non troppa dato che il contachilometri segna solamente 112.300.

La vettura ha sulle spalle una carriera quasi decennale, ma il prezzo è abbastanza contenuto: 39.999 euro. Una quotazione che sorprende perché in ogni caso si tratta di un pezzo unico nel suo genere. Se già di suo l’unicità e il motore rendono questa vettura un gioiello, ad aumentare il valore c’è anche l’infotainment e tutti gli optional inseriti: ci sono i fari Full LED, tetto panoramico e ADAS che oggi sono facilmente trovabili ma che nel 2013 erano piuttosto rari. Per quanto riguarda gli interni, ci si può immergere in una mare di pelle marrone che si sposa alla perfezione con un esterno bianco.

Occasione

Per i vari collezionisti può essere un’occasione importante, non capita tutti i giorni di mettere le mani su una Jeep che ha un po’ di Ferrari dentro le sue vene.