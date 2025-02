Quanto sareste disposti a investire per realizzare il sogno di una vita? Per Gatis Ruiga, la risposta è stata sorprendentemente semplice: 19 pence, l’equivalente di 24 centesimi di euro. Con questa cifra simbolica, è riuscito a vincere una lussuosa Ferrari 488, dal valore di 175.000 euro, partecipando a un concorso online. Tuttavia, ciò che ha davvero colpito non è stata solo la vincita, ma la decisione che il fortunato vincitore ha preso successivamente.

Vince la Ferrari con una lotteria da pochi spiccioli

Questa straordinaria supercar italiana rappresenta un autentico capolavoro di ingegneria, racchiudendo in sé tutta l’essenza del marchio di Maranello. Equipaggiata con un propulsore V8 biturbo da 3.9 litri, la vettura sprigiona una potenza di 670 CV, raggiungendo una velocità massima di 330 km/h e accelerando da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi.

Eppure, il destino della pregiata berlinetta ha preso una piega inaspettata. Ruiga, residente a Guernsey, ha scelto di convertire il premio in denaro. Una decisione sorprendente, ma dettata da un approccio pragmatico: con il ricavato, ha deciso di investire in due progetti concreti, ovvero l’avvio di una società di taxi e l’estinzione del mutuo casa.

Questa scelta mette in evidenza un aspetto spesso trascurato del possesso di una supercar: i notevoli costi di gestione. Tra manutenzione, assicurazione e tasse, mantenere una Ferrari può diventare un impegno economico considerevole, trasformando un sogno in un potenziale peso finanziario.

Un modello ancora vincente

Lanciata nel 2015 come erede della 458 Italia, la Ferrari 488 rappresenta un capitolo fondamentale nella storia del Cavallino Rampante. Il nome della vettura, derivato dalla cilindrata unitaria per cilindro, celebra i quarant’anni della storica 308 GTB, la prima Ferrari stradale con motore V8 in posizione centrale-posteriore.

Sebbene sia uscita di produzione, la 488 continua a essere un’icona nel mercato dell’usato, apprezzata per le sue straordinarie prestazioni e per un design senza tempo. Incarnando perfettamente la filosofia Ferrari, unisce tecnologia, velocità ed estetica in un equilibrio unico. La storia di Ruiga ci insegna che, a volte, la vera fortuna non risiede nel realizzare i propri sogni esattamente come li avevamo immaginati, ma nel saperli trasformare in opportunità concrete per costruire un futuro migliore.