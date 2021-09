La Corvette dragster con il motore di un Jet da 7000 CV

Un dragster mostruoso per fare la voce grossa, per non dire immensa, nel quarto di miglio. Questa è la Corvette C4 del 1984, che non adotta il consueto motore V8 sovralimentato, ma un propulsore derivato direttamente da un jet dell’aeronautica. Recentemente è comparso un annuncio che mette in vendita questo veicolo presso il sito di Classic Auto Mall, da parte di un rivenditore di Morgantown, in Pennsylvania.

Nella fattispecie questo dragster non è una vera C4, ma possiede un telaio e una carrozzeria ispirate alla supercar degli anni ’80 assemblati dalla Meng Race Specialties di Gilbertsville, in Pennsylvania.

Un vero dragster

Si capisce che parliamo di un vero dragster osservando le immagini, guardando quella coda dominata dal grandissimo motore Westinghouse J34/34-A derivato dai jet Vought V3D Skynight e McDonnell F2H Banshee, due velivoli della difesa americana che hanno operato durante il periodo della Guerra Fredda.

Questo motore raggiunge l’incredibile potenza di oltre 7.000 CV e, grazie al peso dell’auto di soli 1.088 kg, può far arrivare la Corvette fino ai 400 km/h in 400 metri. Un risultato da record.

In vendita a un prezzo affare

Questo dragster a ispirazione Corvette ha preso parte a vari campionati ed è stata assemblata su misura per un proprietario texano. Tra la progettazione e i continui miglioramenti nel corso degli anni, l’auto è venuta a costare ben oltre i 150.000 dollari. Adesso questa fantasmagorica auto-jet è in vendita a 39.500 dollari ed è un vero affare considerando l’immane potenza disponibile.

Si tratta, inoltre, di un pezzo unico che potrebbe far gola a qualche collezionista in cerca di auto stravaganti e particolari. Mettersi in garage un mostro da 7.000 CV potrebbe essere un’esperienza incredibile, ma attenzione ad accenderla, perché potrebbe rivelarsi come una delle auto più pericolose al mondo. L’unico consiglio utile sarebbe quello di usarla sul quarto di miglio lanciato, come in un film di Fast & Furious.