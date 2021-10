Koenigsegg Regera: hypercar da record

La Koenigsegg Regera, hypercar ibrida da 1.822 CV svelata al Salone di Ginevra del 2016 dal costruttore svedese, è l’auto più veloce del mondo. Oggi, la celebre sportiva ha registrato un nuovo record sul giro sul circuito Kunstorp Ring in Svezia, battendo una serie di rivali molto accreditati e decisamente più portati a competere su circuito, come ad esempio: la McLaren Senna, la Caterham R500 e la McLaren 600 LT. Un successo che conferma i passi avanti della tecnologia ibrida, capace di stabilire primati anche sul campo della sportività e delle prestazioni assolute.

Le caratteristiche

La Regera non è una semplice auto ad alte prestazioni, infatti la Casa svedese la chiama megacar per il semplice fatto che detiene una potenza complessiva combinata che supera 1 megawatt (MW). Il pacchetto ibrido è composto da un V8 biturbo termico accoppiato a tre motori elettrici e un pacco batteria, gestito da un’elettronica di controllo molto complessa. La vettura non è fornita di un cambio tradizionale, ma adopera una trasmissione automatica sviluppata appositamente per questo modello, chiamata Koenigsegg Direct Drive System. Si tratta di un sistema meccanico/idraulico in presa diretta che è in grado di trasferire motricità direttamente al retrotreno.

Gran turismo ad alte prestazioni

La Regera non è una vettura da pista ma una gran turismo dedita anche al comfort, non solo alle super prestazioni, per l’appunto la Regera ha dei supporti attivi per il motore termico e per la trasmissione fatti per ridurre le vibrazioni e il rumore del propulsore all’interno della vettura a medie e basse velocità. Il risultato è un elevato isolamento acustico merito di un utilizzo di materiale fonoassorbente e di sedili regolabili elettricamente, rivestiti di una schiuma speciale in grado di adattarsi alla fisicità dei passeggeri.

Per questo motivo i risultati ottenuti su pista sono così stupefacenti, tanto che Christian Von Koenigsegg, fondatore dell’Azienda, sostiene che i modelli più racing della gamma sarebbero in grado di migliorare ulteriormente il primato.