Koenigsegg Agera S: un esemplare verde andrà all’asta ad Hong Kong

Tra le hypercar il nome Koenigsegg si è ricavato una certa reputazione attraverso vetture in grado di rivaleggiare per fascino e prestazioni con i Brand più altisonanti del globo. Adesso, una delle creazioni scandinave, un’Agera S, andrà all’asta ad Hong Kong, ed i collezionisti stanno già facendo i loro calcoli.

Il colore verde insieme al carbonio crea una mise unica

Di sicuro non ne saranno state costruite molte con questa livrea unica nel suo genere, perché il verde va ad impreziosire ulteriormente la fibra di carbonio con cui è realizzata la filante carrozzeria e persino i cerchi in lega. Alcuni dettagli con tonalità differente, più chiara, quasi fluorescente, vanno ad enfatizzare porzioni del frontale, della fiancata e del posteriore, dove le appendici aerodinamiche la rendono schiacciata a terra, con la grande ala che le impedisce di prendere il volo al crescere della velocità.

Fondo scala a 450 km/h

Per capire quanto è veloce questa vettura iconica è sufficiente guardare il suo tachimetro che arriva alla velocità di ben 450 km/h, ma non si tratta di una falsa promessa, perché in condizioni ideali la Agera S può toccare i 420 km/h. L’accelerazione è bruciante, letteralmente, visto che i 100 km/h possono essere raggiunti in 2,9 secondi, mentre i 200 km/h vengono divorati in 7,9 secondi. Merito di un propulsore V8 da 5 litri capace di erogare una potenza di 1.030 CV e 1.100 Nm di coppia massima, quanto basta per mettere paura persino ad una Bugatti Veyron.

Solo 3.323 km percorsi dall’esemplare in vendita

Su un eventuale annuncio, l’Agera S in questione verrebbe descritta in condizioni pari al nuovo, e non potrebbe essere altrimenti, visto che ha percorso appena 3.323 km ed è stata sottoposta ad un tagliando completo. Certo, questo dettaglio, unito alla rarità dell’auto e della livrea, porterà il prezzo molto in alto, ed i rumors parlano di un costo di chiusura superiore al milione di euro, considerando che le offerte hanno già raggiunto gli 815.000 euro.