Koenigsegg: una mappa mostra dove si trovano le sue auto

Vedere una Koenigsegg per strada è difficile quasi come vincere al Superenalotto. Le auto del costruttore svedese sono così rare che incontrarne una è un’impresa ai limiti dell’impossibile. Già si fa molta fatica a intercettarle negli eventi internazionali, figuriamoci sulle normali arterie viarie. Quelli di Ghost Squadron hanno disegnato una mappa a colori che mostra la densità di esemplari presenti nei diversi Paesi del mondo, in base ai dati disponibili. Il contenuto del loro lavoro non è avallato da Koenigsegg Automotive AB, ma è stato realizzato in modo autonomo, per appagare una semplice curiosità, partendo da una difficile ricerca.

Come mosche bianche

Gli esemplari sparsi per il mondo sono davvero pochissimi. Bloomberg ha riferito che nel 2021 il piccolo costruttore nordico ha prodotto circa 35 veicoli. Per raggiungere questo volume ha impiegato oltre due decenni di attività. Facile capire come pochi siano gli esemplari circolanti. Questo li rende molto difficili da trovare. Ghost Squadron cerca di dare una mano a chi vuole intercettare una supercar della specie. Nel suo account Instagram ha pubblicato la Koenigsegg Map 2022, con l’aiuto del Koenigsegg Jesko Registry (organizzazione indipendente di appassionati senza alcuna affiliazione con la casa automobilistica).

La mappa del tesoro

Nella piantina in coda al post viene mostrato dove si possono trovare le auto Koenigsegg in giro per il mondo. Si nota la soverchiante presenza del colore grigio, che indica l’assenza di modelli del marchio, in base ai dati conosciuti. I focolai sono invece nel Regno Unito, in Germania, negli Emirati Arabi Uniti, in Svezia e negli Stati Uniti. Per evidenziarli, gli autori della ricerca hanno scelto il colore rosso, che contraddistingue le aree del mondo dove è nota la presenza di più di 10 Koenigsegg. Negli USA spicca la California, capace di superare da sola questa soglia. A lei va la palma di area geografica a più alta densità di presenza.

Poche Koenigsegg in Cina

Sorprende che un paese grande e ricco come la Cina, con oltre un miliardo di abitanti, conti al suo interno fra 5 e 9 esemplari della casa automobilistica svedese. Strano, perché da quelle parti la passione non è merce così rara. Ricordiamo che Koenigsegg ha guadagnato una reputazione mondiale per le performance delle sue vetture e la loro tecnologia fantascientifica. Alla casa automobilistica svedese si devono alcuni gioielli nati per stupire, con numeri da primato. Modelli nati con una filosofia di frontiera, che offrono un quadro dinamico e prestazionale di elevato valore. Quello che ha dato visibilità all’azienda.

