Koelliker, pioniere italiano nelle soluzioni di mobilità sostenibile, ritorna per la seconda volta al Transpotec (la Fiera di Milano dedicata al mondo dei trasporti e della logistica), puntando sul marchio Maxus di SAIC Motor. Maxus, distribuito in 73 paesi europei e con vendite record in Australia, Cile, Regno Unito e Paesi Nordici, rappresenta una scelta eccellente per la mobilità urbana e non solo.

Maxus eDeliver 5 protagonista

Protagonista indiscusso di questa edizione del Transpotec è il nuovo Maxus eDeliver 5, presentato da Koelliker in anteprima per l’Europa. Questo veicolo medio-piccolo, dal design moderno e accattivante, è perfetto per le consegne door-to-door e per muoversi agilmente nelle ZTL, garantendo al contempo il massimo comfort per il conducente.

L’eDeliver 5 è il migliore van elettrico della sua categoria per dimensioni, volume e portata utile, con un design e un livello tecnologico avanzato. Dotato di tre posti in cabina e doppia porta laterale scorrevole, offre un motore elettrico che supera del 20% la potenza dei modelli di riferimento. Disponibile in due altezze, la sua capacità di carico varia dai 6,6 ai 7,6 m³ con una portata fino a 1200 kg.

Non solo eDeliver 5

Oltre al nuovo eDeliver 5, allo stand Koelliker sono presenti altri veicoli di punta Maxus. Il Maxus eDeliver 9, leader nel segmento dei grandi van elettrici, offre un’autonomia fino a 405 km in WLTP City e una capacità di carico tra 9,7 e 12,3 m³ con una portata fino a 1410 kg. Il design elegante, con fari full LED e sette diverse configurazioni, rende questo veicolo ideale per le consegne urbane.

Mentre il Maxus eDeliver 7, un furgone elettrico innovativo con linee moderne e una struttura aerodinamica, garantisce un’autonomia fino a 485 km in WLTP City e una capacità di carico di 1200 kg. Questo modello “crossover” combina la portata di un grande van con le dimensioni di un van medio, offrendo configurazioni uniche con due passi, due altezze e due pacchi batteria fino a 88 kWh.

Entro la fine dell’anno, la gamma Maxus si amplierà con il nuovo pick-up 4×4 full-electric GST, dotato di doppio motore da 250 e 150 kW. Il GST, con una portata da 600 kg e capacità fuoristradistiche avanzate, rappresenta una soluzione ideale sia per il lavoro che per il tempo libero.

“La nostra partnership con Maxus è iniziata solo tre anni fa ma è rapidamente diventata una storia di successo,” afferma Marco Saltalamacchia, CEO del Gruppo Koelliker. “Oggi, grazie alla nostra distribuzione capillare e all’offerta variegata del brand, abbiamo portato Maxus nella top 20 del mercato italiano.”