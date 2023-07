Ford Transit 2024: il furgone si rinnova con tante novità [FOTO]

Ford ha svelato i piani per un corposo aggiornamento del Ford Transit con l’arrivo del model year 2024, il furgone da carico più venduto a livello globale. Il nuovo Transit è in grado di aumentare la produttività delle attività commerciali.

Per i nuovi Transit ed E-Transit 100% elettrico, il costruttore americano ha introdotto diverse novità che riguardano la connettività di serie e la capacità di aggiornamento wireless tramite Ford Power-Up.

Con l’innovativo software, le conversioni aftermarket si semplificano e si automatizzano i compiti ripetitivi per i conducenti, che spesso effettuano fino a 150 consegne al giorno. Inoltre, il cambio automatico a 8 velocità opzionale e il miglioramento del telaio aumentano il carico utile e migliorano le prestazioni, la maneggevolezza e l’efficienza del furgone.

Hans Schep, direttore generale di Ford Pro Europe, ha detto: “Da otto anni a questa parte, siamo leader di vendita di veicoli commerciali in Europa e continuiamo incessantemente a cercare nuove opportunità per aumentare la produttività dei nostri clienti. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti per comprendere le sfide che affrontano e per creare insieme nuove soluzioni. Queste nuove innovazioni potenziano le funzionalità digitali, l’hardware e l’ecosistema Ford Pro del Transit, offrendo un nuovo livello di produttività ai nostri clienti”.

SYNC 4 adesso è abbinato a un ampio display touch da 12 pollici

Ford Pro continua a sviluppare le capacità digitali della sua gamma di veicoli commerciali con l’obiettivo di aiutare i clienti a cogliere i vantaggi offerti dai veicoli commerciali connessi. Il sistema di infotainment SYNC 4 ora è supportato da un display touch centrale da 12 pollici e da un quadro strumenti digitale da 8 pollici per una cabina intuitiva orientata al conducente. Grazie alla navigazione connessa, è possibile avere informazioni sul traffico in tempo reale per programmare gli itinerari e rispettare gli orari previsti.

Il più recente modem 5G dell’Ovale Blu, che offre una connettività superveloce alle tecnologie intelligenti del Transit, con aggiornamenti wireless Ford Power-Up per migliorare la produttività del veicolo senza la necessità di recarsi dal concessionario.

Poi abbiamo la nuova tecnologia Delivery Assist, disponibile sui E-Transit e Transit 2024 con cambio automatico e passo lungo, che automatizza i compiti di sicurezza ripetitivi per i conducenti, risparmiando fino a 20 secondi per ogni consegna.

L’ingresso in modalità Parcheggio spegne il motore, attiva le luci di emergenza e l’allarme e blocca tutte le portiere che l’autista non utilizza per uscire dalla cabina o accedere ai pacchi. Premendo il pedale del freno, il motore viene quindi riavviato e le luci di emergenza vengono disattivate.

Il sistema Upfit Integration consente ai conducenti di controllare l’attrezzatura installata tramite i pulsanti digitali sul touchscreen standard nell’abitacolo e si collega anche ai pacchetti software di Ford Pro per il monitoraggio remoto.

La dotazione di serie adesso comprende diversi ADAS

Diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida per la sicurezza del conducente e del carico diventano standard sul Ford Transit 2024, incluso il Pre-Collision Assist con frenata d’emergenza autonoma, l’avviso e l’assistenza al mantenimento della corsia e l’assistenza alla velocità intelligente.

I pacchetti di assistenza al conducente includono un sistema di informazione degli angoli ciechi con allerta al traffico trasversale, il cruise control adattivo intelligente con centramento della corsia e Stop & Go e l’Auto Park Assist con telecamera a 360° per offrire ulteriore tranquillità ai conducenti e aiutare a ridurre i tempi di inattività, i costi di riparazione e assicurazione per gli operatori.

C’è un nuovo cambio automatico disponibile come optional

Come anticipato qualche riga fa, il modello 2024 introduce una nuova trasmissione automatica a 8 velocità opzionale per il Transit a trazione anteriore per migliorare le prestazioni, l’efficienza e la capacità di trasporto.

Il nuovo cambio massimizza la capacità con fino a 4250 kg di peso totale ammesso e 6000 kg di peso complessivo trainabile, un incremento rispettivamente di 700 kg e 1750 kg. Il nuovo impianto frenante e il nuovo mozzo delle ruote riducono il peso fino a 27 kg a seconda della configurazione del veicolo.

Il design consente inoltre di sostituire più facilmente i freni, riducendo il tempo di manutenzione fino a 2 ore quando si sostituiscono tutti e quattro i dischi. Con il model year 2024, poi, i cerchi da 16” sono ora di serie.

È ora disponibile un nuovo pacchetto per il massimo peso dell’asse anteriore per i modelli a trazione anteriore, che aumenta il peso massimo dell’asse anteriore a 2000 kg da 1850 kg, per accrescere le potenzialità di conversione e risparmiare tempo e fatica agli operatori riducendo le esigenze di distribuzione del carico.

I nuovi Ford Transit ed E-Transit saranno disponibili per l’ordine questo mese mentre entreranno in produzione l’anno prossimo, con consegne previste a partire dall’estate del 2024.