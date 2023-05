Kode61 Birdcage: Ken Okuyama presenta la sua ultima esclusiva supercar [FOTO]

Il talento creativo del designer giapponese Ken Okuyama, conosciuto per aver disegnato la leggendaria Ferrari Enzo, continua a produrre capolavori automobilistici. Durante l’ultimo Concorso d’Eleganza Villa d’Este, Okuyama ha tolto i veli alla sua ultima creazione: la Kode61 Birdcage.

Abbiamo di fronte una supercar senza tetto che si ispira alla storica Maserati Tipo 61, conosciuta anche come “Birdcage”. Il nuovo progetto di Okuyama sarà prodotto in poche unità, con un design che omaggia la storica vettura da corsa del marchio del Tridente, prodotta tra il 1959 e il 1961.

Le mezze portiere si aprono verso l’alto

Caratterizzata da una carrozzeria aperta e priva di parabrezza, la supercar si presenta con un abitacolo biposto, che si fonde perfettamente con l’aspetto esterno. Un’estetica affascinante e unica è una delle caratteristiche principali della Kode61 Birdcage.

Si notano immediatamente i parafanghi sporgenti, le mezze portiere con apertura verso l’alto e la linea affilata che percorre tutta la vettura, dall’anteriore al posteriore. Il veicolo è impreziosito da sottili fari, inserti neri sul fondo della carrozzeria, un diffusore posteriore esteso e delle prese d’aria anteriori. Lateralmente, i cerchi in lega a tre razze evocano l’eleganza della Maserati MC20.

Sotto il cofano c’è senza dubbio un motore endotermico

All’interno, la Kode61 Birdcage offre un’esperienza senza tempo. L’abitacolo, infatti, sfoggia un cruscotto in stile retrò arricchito da elementi lucidi, un cambio manuale, della strumentazione analogica e un display dedicato al passeggero.

Anche se Ken Okuyama non ha fornito dettagli sulle specifiche tecniche, l’aspetto della vettura, i due terminali di scarico centrali e le ampie prese d’aria anteriori lasciano presagire la presenza di un motore a combustione interna ad alte prestazioni sotto il cofano.

In conclusione, il designer giapponese ha confermato che la sua nuova creazione, la Kode61 Birdcage, sarà prodotta in pochi esemplari e il luogo prescelto per la sua realizzazione è lo stabilimento di Yamagata in Giappone.