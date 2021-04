Kimera Automobili: i teaser della supercar EVO37

La Kimera Automobili, atelier torinese dell’imprenditore Luca Betti, ha rilasciato i primi teaser della Kimera EVO37 che sarà svelata ufficialmente il prossimo 22 maggio. Prodotta in serie limitatissima, rappresenterà la riedizione in chiave moderna della storica Lancia Rally 037 che trionfò al campionato mondiale di rally del 1983, conquistando il titolo costruttori.

Prodotta in serie limitatissima

Stando a quanto riportato dal magazine britannico Auto Italia, la Kimera EVO37 dovrebbe essere prodotta in soli 37 esemplari con la trazione posteriore, in vendita al prezzo unitario di circa 500.000 euro. Grazie all’utilizzo della fibra di carbonio, la massa della vettura ammonterà a soli 950 kg. Inoltre, è accreditata della potenza di 550 CV, in quanto sarà dotata di turbocompressore e compressore volumetrico come la Lancia Delta S4. Successivamente, sono previsti ulteriori 10 esemplari con la trazione integrale.

Erede della illustre antenata

La storica Lancia Rally 037, disegnata da Pininfarina, fu presentata al Salone di Torino del 1982. Prodotta in soli 200 esemplari presso lo stabilimento di Borgo San Paolo (TO), rappresentava il modello ‘alter ego’ in chiave più sportiva della coupé Lancia Montecarlo. Sviluppata in sinergia con Abarth, l’antenata della Kimera EVO37 era equipaggiata con il motore a benzina 2.0 Volumex sovralimentato da 205 CV di potenza per la versione stradale, mentre in campo agonistico furono impiegate le varie declinazioni da 265 CV, 280 CV, 305 CV e 350 CV di potenza.