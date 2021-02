Kia Sportage: nuove indiscrezioni sulla quinta generazione

Nel corso della prossima primavera dovrebbe essere svelata la nuova Kia Sportage, ovvero la quinta generazione della SUV compatta sudcoreana, nota anche come modello NQ5. Esteticamente sarà riconoscibile non solo per la lunghezza di 450 cm della carrozzeria, ma anche per lo stile più sportivo rispetto alla gemella Hyundai Tucson, nonché influenzato dal design della concept car Futuron esposta al Salone di Shanghai del 2019.

Infatti, la nuova generazione della Kia Sportage sarà caratterizzata dal frontale con la calandra di grandi dimensioni, i fari anteriori Full Led e il nuovo logo del costruttore sudcoreano, senza dimenticare la quasi certa carrozzeria bicolore. Inoltre, non è escluso il successivo ampiamento della gamma alla Sportage Wagon con la carrozzeria a passo lungo, dedicata soprattutto a mercati chiave come Cina e Stati Uniti.

La quinta generazione della Kia Sportage sarà proposta con le motorizzazioni 1.6 T-GDi Mild Hybrid da 150 CV e 180 CV di potenza, 1.6 T-GDi Hybrid da 230 CV, 1.6 T-GDi Plug-In Hybrid da 265 CV di potenza complessiva e 1.6 CRDi Mild Hybrid da 136 CV. Inoltre, sono previsti gli abbinamenti con il cambio meccanico iMT, il cambio automatico a sei rapporti, il cambio automatico a doppia frizione DCT a sette ed otto rapporti, più la trazione integrale AWD. Successivamente, potrebbe debuttare anche la e-Sportage a propulsione elettrica da circa 500 km di autonomia massima.