Kia Sorento Plug-in Hybrid 2021: prezzi, allestimenti, autonomia

Kia presenta sul mercato italiano la Sorento in versione plug-in hybrid, che va ad aggiungersi alla versione full hybrid già presente in listino. Rimangono invariate le qualità della nuova Sorento – a partire dall’abbondante spazio interno che consente di ospitare sette persone – ma su questa versione si aggiunge la più avanzata elettrificazione di Kia, che consente spostamenti in modalità elettrica fino a 57 chilometri.

All’interno la presenza delle batterie non inficia l’abitabilità, dato che la nuova piattaforma è stata progettata per ospitare i sistemi di elettrificazione senza sottrarre spazio ai passeggeri ed ai bagagli. Il pacco batterie viene infatti collocato sotto il pavimento, contribuendo in questo modo anche ad abbassare il baricentro del veicolo. Il bagagliaio della Sorento con i suoi 809 litri in configurazione cinque posti è uno dei più ampi della categoria e consente di disporre di 175 litri anche con tutti e sette i sedili in uso.

Dotazione tecnologica

Per quanto riguarda la connettività e l’infotainment, la versione plug-in hybrid offre lo stesso – elevato – livello di tecnologia. Le uniche differenze riguardano il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici che integra le informazioni sul sistema ibrido plug-in e delle specifiche funzionalità per trovare sul territorio i punti di ricarica elettrica. E’ presente l’integrazione con gli smartphone attraverso i protocolli Android Auto ed Apple CarPlay, mentre il sistema infotelematico si affida alla tecnologia UVO Conntect di Kia, che integra i servizi Kia Live con informazioni sul traffico, previsioni del tempo, localizzazione dei parcheggi e di altri punti di interesse.

Molto completo, al pari delle versioni full hybrid, il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), che comprende:

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) con rilevamento pedoni, ciclisti e veicoli e FCA Junction, che rileva i veicoli agli incroci durante le svolte;

Blind-Spot View Monitor (BVM);

Surround View Monitor (SVM);

Blind-spot Collision-Avoidance Assist (BCA);

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA);

Smart Cruise Control con Stop & Go (SCC) basato sulla navigazione (NSCC);

Lane Following Assist (LFA);

Avviso di attenzione del conducente (DAW);

Highway Driving Assist (HDA);

Monitor per la visione posteriore (RVM) con assistenza per evitare collisioni nelle fasi di parcheggio in retromarcia (PCA);

Assistenza per evitare collisioni nel traffico che eventualmente incrocia (RCCA).

Funzione Safe Exit Assist (SAE) che impedisce l’apertura delle porte se il veicolo rileva un pericolo in avvicinamento da dietro;

sistema Multi-Collision Brake di Kia, che consente di mitigare la gravità delle collisioni secondarie in caso di incidente attivando automaticamente i freni.

Prezzi e allestimenti

La nuova Kia Sorento Plug-in Hybrid 2021 viene declinata nelle medesime versioni di allestimento della “sorella” full hybrid. Ecco tutti gli allestimenti ed i relativi prezzi:

Business

Allestimento di ingresso che punta alla clientela aziendale, senza tralasciare però i privati. La versione plug-in rispetto alla ibrida classica ha in più i cerchi da 19 pollici di serie. Tra i contenuti di serie sono presenti:

supervision cluster da 12,3 pollici;

sistema di infotainment con display touch da 8” (Android Auto/Apple CarPlay);

sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera;

FCA (con funzione Junction);

LKA ed guida autonoma di secondo livello (LFA);

climatizzatore automatico bi-zona.

Prezzo: 53.000 euro incluso il costo della vernice (esclusi gli incentivi). Con gli incentivi rottamazione prezzo da 41.950 euro.

Style

Versione intermedia che aggiunge rispetto alla Business diversi contenuti tra cui:

privacy glass;

fari anteriori full LED;

sedili in pelle a regolazione elettrica con supporto lombare per il guidatore (i sedili anteriori ed il volante sono riscaldabili);

navigatore touchscreen da 10,25” con servizi UVO Connect;

Smart Key;

Smart Power Tailgate;

Wireless Phone Charger;

Blind Spot Collision Avoidance Assist.

Prezzo: 57.000 euro incluso il costo della vernice

Disponibile come optional il tetto apribile panoramico in vetro a 1.250 euro.

Evolution

L’allestimento top di gamma aggiunge rispetto alla Style:

tetto panoramico in vetro di serie;

ventilazione per i sedili anteriori;

Premium Sound System BOSE;

sospensioni posteriori a livellamento automatico;

l’around view monitor;

Parking Collision Avoidance Assist (PCA);

Blind Spot View Monitor;

Head-up Display.

Prezzo: 61.000 euro incluso il costo della vernice.

La nuova Kia Sorento Plug-in Hybrid è già disponibile presso le concessionarie della rete ufficiale Kia Italia e beneficia dell’esclusiva garanzia Kia di sette anni o 150.000 chilometri, che include anche la batteria ed il motore.