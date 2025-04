In un’epoca in cui l’industria automobilistica si concentra sempre più sull’elettrificazione, Kia sorprende il mercato presentando un innovativo motore a combustione interna. Durante il Kia Investor Day 2025, il marchio coreano ha svelato il nuovo propulsore 2.5T-GDI, capace di superare i 300 cavalli e garantire una coppia superiore ai 422 Nm. Questo motore rappresenta una scelta controcorrente, ma strategica, che unisce prestazioni elevate a una maggiore sostenibilità.

Un propulsore più potente ed efficiente

Il nuovo motore offre un miglioramento dell’efficienza termica del 5% rispetto al modello precedente, accompagnato da un incremento della potenza del 12%. Questo salto tecnologico è destinato a equipaggiare modelli di punta come la Sorento e la K5 GT, attualmente dotate di versioni con potenze rispettivamente di 281 e 290 cavalli. La scelta di Kia sottolinea l’impegno dell’azienda nel migliorare le performance dei motori tradizionali, senza trascurare le esigenze di un mercato in evoluzione.

Particolarmente interessante è l’applicazione del motore 2.5T-GDI nei veicoli auto EREV (Extended Range Electric Vehicles). In questa configurazione, il propulsore funziona esclusivamente come generatore per ricaricare la batteria, senza alcun collegamento meccanico diretto con le ruote. Questo approccio, simile ai sistemi E-Power di Nissan e REx di BMW, mira a risolvere il problema dell’autonomia, una delle principali sfide dei veicoli elettrici. Con questa soluzione, Kia si posiziona come un player innovativo nel segmento delle auto elettrificate.

Oltre al miglioramento delle tecnologie ibride, il nuovo sistema contribuirà a un aumento del 4% nell’efficienza complessiva dei modelli elettrificati di Kia. Questo incremento di efficienza rafforza la competitività dell’azienda sul mercato globale, dove la domanda di veicoli sostenibili è in costante crescita. Per supportare questa strategia, Kia ha annunciato un piano ambizioso: entro il 2030, punta a vendere 4,19 milioni di veicoli all’anno, un notevole balzo rispetto agli attuali 3,1 milioni.

Il lancio su decine di modelli

Il piano di espansione prevede il lancio di 15 nuovi modelli elettrici e 10 ibridi Kia entro la fine del decennio, inclusi veicoli plug-in hybrid. Per sostenere questa crescita, l’azienda aumenterà la capacità produttiva globale del 17%. Questo impegno verso una gamma diversificata di prodotti dimostra come Kia intenda bilanciare l’innovazione elettrica con l’evoluzione dei motori a combustione interna.

Nel mercato italiano, Kia continua a rafforzare la propria presenza con modelli di successo come la Sportage, che ha raggiunto volumi di vendita paragonabili a quelli dell’intero marchio Alfa Romeo nel 2024. Questa performance testimonia l’efficacia della strategia del brand, che combina tecnologie avanzate e una visione a lungo termine.

Con il nuovo motore 2.5T-GDI, le soluzioni per le auto EREV e un portafoglio sempre più ricco di ibridi Kia, il futuro del marchio coreano appare luminoso. L’approccio bilanciato tra elettrificazione e innovazione nei motori tradizionali posiziona Kia come uno dei leader del settore, pronto a rispondere alle sfide di un mercato in continua trasformazione.