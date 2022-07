KIA Niro Online Edition: si prenota in rete

La prenoti online e finalizzi l’acquisto in concessionaria, è la formula scelta per le due KIA Niro ideate per il lancio cel CUV (Crossover Utility Vehicle) coreano. Si chiamano Niro Online Edition e possono essere prenotate esclusivamente sulla piattaforma denominata “Prenota la tua Kia”. Un’idea al passo con i tempi ed in linea con la modernità di un Marchio sempre alla ricerca di nuove soluzioni, sia per la mobilità che per le formule d’acquisto.

KIA Niro: colorazioni originali per le edizioni speciali

Entrando nello specifico di questi modelli speciali KIA, la nuova KIA Niro EV Evolution Bicolor si presenta in livrea Mineral Blue con due fasce laterali High Glossy Black e con montante posteriore in Aurora Black Pearl. Le varianti HEV e PHEV Evolution Bicolor sono offerte con la livrea Snow White Pearl, fasce laterali High Glossy Black e montante posteriore Steel Grey. Si tratta di combinazioni di colori lucidi e opachi che hanno il compito di evidenziare il progresso tecnologico della nuova Niro. Il design del nuovo sofisticato montante posteriore, per queste edizioni speciali in tinta Aurora Black Pearl e Steel Grey, enfatizza lo stile crossover dal carattere deciso e distintivo.

Come si acquistano le KIA Niro Online Edition

In pratica, per entrare in possesso di queste KIA Niro Online Edition, una volta selezionata quella preferita sulla piattaforma indicata, il cliente ha 2 giorni per raggiungere il concessionario e concludere l’acquisto con successo. I futuri acquirenti negli show-room potranno conoscere i vantaggi del pacchetto di lancio dedicato alla Nuova Niro e, per coloro che decideranno di prenotare online la versione speciale Plug-in hybrid, è previsto anche l’omaggio di un voucher di ricarica KiaCharge del valore di 200 euro utilizzabile presso la rete di ricarica DCS in Italia.

Prenota la tua KIA: una piattaforma innovativa

Navigando sull’innovativa piattaforma “Prenota la tua Kia”, è semplice individuare e selezionare il modello preferito tra quelli disponibili online e, con un semplice click, organizzare la visita in concessionaria per portare l’acquisto a compimento. Ma non è tutto, perché il sito in questione è l’ideale per conoscere le offerte pubblicate dall’intera rete di vendita KIA su tutti i modelli, e comprendere quali siano in pronta consegna. E’ sufficiente inserire il proprio CAP di residenza per venire a conoscenza dell’offerta pubblicata dal concessionario più vicino.