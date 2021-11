Kia Niro 2022: i primi teaser ufficiali

Kia ha pubblicato una serie di teaser e un video raffigurante la seconda generazione della Niro, confermando la sua data di debutto al Seoul Mobility Show 2021 il 25 novembre.

Il SUV di segmento C è stato spiato più volte nell’ultimo anno, con i primi avvistamenti nel dicembre 2020. I prototipi hanno gradualmente perso la loro mimetizzazione rivelando un design fortemente ispirato alla concept HabaNiro del 2019, che incorpora la nuova filosofia progettuale “Opposites United” di Kia.

Design

Gli ultimi teaser ufficiali rivelano gli eccentrici fari a LED montati in basso sul paraurti anteriore e la sottile griglia orizzontale sopra di essi evidenziata da una striscia cromata. La parte posteriore è caratterizzata dai fanali posteriori sottili e disposti verticalmente che seguono la forma dei caratteristici montanti C verniciati in rosso, creando un effetto bicolore.

Interni

All’interno la Niro sfoggia un cruscotto ridisegnato con un unico pannello che integra il quadro strumenti digitale e il touchscreen dell’infotainment, simile a quello della Kia Sportage. Possiamo anche vedere un tunnel centrale montato in alto con quello che sembra essere un pulsante start-stop e un nuovo tipo di illuminazione ambientale sul cruscotto asimmetrico con forme diagonali.

La Kia Niro di seconda generazione dovrebbe essere offerta sia in versione PHEV che EV, il che significa che probabilmente non sarà basata sull’ultima architettura E-GMP esclusivamente elettrica. Molto probabilmente il modello sfrutterà una versione aggiornata della piattaforma attuale, offrendo una maggiore autonomia elettrica in entrambe le varianti elettrificate.