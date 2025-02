Kia ha svelato la sua ambiziosa strategia nel settore della mobilità elettrica durante il Kia EV Day 2025 a Tarragona, presentando due nuovi modelli rivoluzionari: la berlina e hatchback Kia EV4 e il concept Concept EV2, un SUV compatto pensato per l’ambiente urbano. Questo evento rappresenta un passo cruciale nella transizione del marchio verso l’elettrificazione.

Le due Kia guardano al futuro

La Kia EV4 si distingue nel segmento C per il suo design e la scelta di non seguire la tendenza dominante dei SUV. Equipaggiata con un motore anteriore da 150 kW, accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,4 secondi. La versione con batteria da 81,4 kWh offre un’autonomia Kia EV4 fino a 630 km nella variante berlina e 590 km nella hatchback. La batteria standard da 58,3 kWh rappresenta un’opzione più accessibile.

Un altro punto di forza è l’efficienza aerodinamica, con un coefficiente di resistenza di 0,23 Cd. La piattaforma E-GMP a 400V garantisce una ricarica ultrarapida: dal 10% all’80% in soli 31 minuti. La vettura integra anche avanzate funzionalità come V2L, per alimentare dispositivi esterni, e V2G, per la connessione alla rete elettrica.

Un concept che sa di futuro

Il Concept EV2, invece, anticipa un futuro SUV compatto di segmento B, progettato per rispondere alle esigenze di una mobilità sostenibile e accessibile. Questo modello incarna la visione del CEO Ho Sung Song, volta a democratizzare l’accesso alla tecnologia elettrica.

Grazie a questi nuovi modelli, il costruttore coreano rafforza la sua posizione di leader nel panorama della tecnologia Kia EV, offrendo soluzioni innovative per un futuro più sostenibile.