Kia America ha recentemente annunciato il richiamo veicoli che coinvolge oltre 80.000 unità a causa di un difetto che potrebbe compromettere il funzionamento degli airbag e delle cinture di sicurezza. Secondo i documenti depositati presso la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), il problema riguarda i modelli Niro EV, Plug-in Hybrid e Hybrid prodotti tra il 2023 e il 2025.

Maxi richiamo di Kia

Il difetto è stato individuato nel cablaggio situato sotto il sedile del passeggero anteriore, che potrebbe subire danni. Questo potrebbe impedire il corretto dispiegamento degli airbag e delle cinture di sicurezza in caso di incidente. Inoltre, i danni al cablaggio potrebbero provocare un dispiegamento involontario degli airbag a tendina laterali, aumentando i rischi per la sicurezza dei passeggeri.

Per affrontare il problema, Kia ha dichiarato che i concessionari effettueranno un’ispezione gratuita del cablaggio, sostituendolo e riposizionandolo se necessario. Saranno inoltre installate coperture protettive per prevenire ulteriori danni. I proprietari dei veicoli interessati riceveranno una notifica via posta a partire da marzo 2024.

Questo richiamo segue un’iniziativa simile avvenuta a novembre, quando Kia e Hyundai hanno richiamato oltre 208.000 veicoli elettrici per un difetto al transistor dell’unità di controllo della ricarica. Tale difetto poteva compromettere la ricarica della batteria da 12 volt, aumentando il rischio di perdita di potenza motrice e di incidenti.

Servono elevati standard di sicurezza

La casa automobilistica sudcoreana, parte del gruppo Hyundai dal 1998, è sotto pressione per garantire standard elevati di sicurezza nei suoi veicoli, un aspetto cruciale per mantenere la fiducia dei consumatori in un mercato altamente competitivo. Gli esperti evidenziano che queste azioni rappresentano un passo importante verso la trasparenza e la risoluzione proattiva dei problemi.

Gli utenti negli USA interessati possono consultare il sito ufficiale della NHTSA o contattare il servizio clienti Kia per ulteriori dettagli sul richiamo e sulle modalità di intervento. Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della manutenzione preventiva e del monitoraggio continuo per garantire la sicurezza su strada.