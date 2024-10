Kia: accessorio con plastica riciclata dal Great Pacific Garbage Patch

Kia Corporation ha sviluppato il primo accessorio per auto al mondo realizzato con la plastica estratta dalla Great Pacific Garbage Patch da The Ocean Cleanup. L’annuncio dell’accessorio rappresenta un’importante pietra miliare nella partnership a lungo termine con The Ocean Cleanup. Dal 2022, il sostegno di Kia all’organizzazione no-profit, che si dedica allo sviluppo e al potenziamento delle tecnologie per liberare gli oceani del mondo dalla plastica, è stato una parte fondamentale della continua trasformazione del marchio in un fornitore leader di soluzioni di mobilità sostenibile.

Kia EV3 beneficerà di questo accessorio

Come uno dei risultati più significativi della partnership, Kia introdurrà un rivestimento del bagagliaio in edizione limitata per la nuovissima Kia EV3 realizzato con la plastica oceanica ricevuta da The Ocean Cleanup. L’accessorio esclusivo sarà disponibile per la EV3 in alcuni mercati selezionati e potrà essere ordinato in concomitanza con l’introduzione sul mercato del modello.

Charles Ryu, vicepresidente esecutivo e responsabile della divisione Global Brand & CX di Kia, ha commentato: “Questa partnership non è solo una testimonianza del nostro impegno comune per la gestione ambientale e l’innovazione, ma anche del movimento mondiale per creare oceani più puliti e sani per le generazioni future. Come primo accessorio originale Kia realizzato con plastica oceanica recuperata, siamo orgogliosi di vedere un progresso tangibile verso la creazione di un sistema circolare di risorse per la plastica oceanica. Faremo tesoro delle lezioni apprese durante il processo di riciclaggio e di sviluppo del prodotto per continuare a realizzare prodotti utili e vantaggiosi per i nostri clienti utilizzando la plastica oceanica recuperata e fornita da The Ocean Cleanup”.

Ricorda le onde del mare

Ispirandosi alla filosofia di design “Opposites United” di Kia, il motivo della superficie superiore a “onde geometriche” del rivestimento del bagagliaio ricorda le onde e il flusso dei rifiuti in un’area di raccolta, riprendendo il processo di estrazione della plastica marina di The Ocean Cleanup. Realizzata con il 40% di plastica oceanica riciclata, la fodera per bagagliaio di alta qualità è altrettanto resistente, protettiva e funzionale di una fodera per bagagliaio tradizionale. Ogni fodera è inoltre dotata di un codice QR che fornisce ai clienti informazioni dettagliate sullo sviluppo del prodotto e sulla partnership, oltre al logo di The Ocean Cleanup.

Dall’inizio della partnership, durata sette anni, nel 2022, Kia e The Ocean Cleanup hanno lavorato instancabilmente per trovare modi innovativi per trasformare i rifiuti di plastica del GPGP in prodotti pratici e durevoli. A causa delle qualità uniche della plastica pescata nell’oceano, la prima fase prevede lo smistamento, il riciclaggio e la lavorazione della plastica per soddisfare i rigorosi standard di qualità di Kia.

A differenza della plastica proveniente dall’oceano, il pescato dell’Ocean Cleanup è composto esclusivamente da materiali già presenti nell’oceano, il che ne rende più difficile il riciclo. Ciò significa che la plastica deve essere sottoposta a uno standard di catena di custodia per verificarne la tracciabilità e l’integrità dei materiali.

La soddisfazione delle due parti

“Siamo molto grati di avere in Kia un partner visionario e appassionato, che condivide la nostra visione di garantire che la plastica estratta dalla Great Pacific Garbage Patch abbia una nuova vita in articoli sostenibili”, ha dichiarato Boyan Slat, Fondatore e CEO di The Ocean Cleanup. “La nostra missione è resa possibile da partner come Kia e ci auguriamo che questo lancio sia il primo di molti modi per trasformare la plastica degli oceani da spazzatura a tesoro”.

Nell’ambito dei continui obiettivi di sostenibilità dell’azienda, Kia ha integrato in modo proattivo la plastica riciclata e altri materiali ecologici nei suoi ultimi modelli. Tra questi, il SUV di punta completamente elettrico EV9, che incorpora reti da pesca riciclate per la pavimentazione e bottiglie di plastica riciclate per i tessuti dei sedili, e l’EV6, che utilizza tessuti e tappetini prodotti da plastiche riciclate.

Per sostenere la sua visione più ampia di diventare un pioniere della mobilità sostenibile, Kia si è impegnata ad aumentare l’uso di materiali sostenibili nei suoi prodotti futuri e ad aumentare l’applicazione di plastica riciclata nei veicoli a più del 20% entro il 2030, sottolineando il suo impegno a creare un sistema circolare di risorse per la plastica oceanica.