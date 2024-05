Arriva dalla Cina per sfidare la Fiat Topolino e la Citroën Ami (ma non solo). Sono state approvate per la vendita estiva le prime unità della Jinpeng XY destinate al mercato italiano, distribuite nel nostro Paese da Desner Auto. Sebbene l’importatore non abbia ancora comunicato i prezzi, ha già garantito la disponibilità dei ricambi e verificato i dati tecnici. Gli allestimenti dei primi esemplari saranno completati nei prossimi giorni.

Secondo Desner, dopo attente verifiche, i dati tecnici corrispondono a quelli forniti dalla casa madre cinese. La Jinpeng XY è disponibile in due varianti di batteria: una da 6 kWh, con una velocità massima di 45 km/h, e una da 7,7 kWh, che può raggiungere i 65 km/h. L’autonomia dichiarata secondo il ciclo WLTP è di 72 km per la versione da 6 kWh e di 80 km per quella da 7,7 kWh, ma l’importatore assicura che in condizioni prevalentemente cittadine e pianeggianti si possono superare i 100 km di percorrenza.

Per quanto riguarda la ricarica, i tempi variano dalle 6 alle 8 ore per ripristinare l’intero range partendo da una percentuale di autonomia inferiore al 10%. La versione da 7 kW è dotata sia di presa Tipo 1 che Tipo 2. Le due varianti differiscono anche nel motore: la prima monta un motore elettrico a corrente alternata da 4 kW e 79 Nm di coppia, mentre la seconda è equipaggiata con un’unità a magneti permanenti da 6 kW e 95 Nm di coppia. I consumi sono stimati in 147 Wh/km per la versione da 6 kWh e 126 Wh/km per quella da 7,7 kWh.

Questa microcar elettrica a trazione posteriore è dotata di freni anteriori a disco da 210 mm, freni posteriori a tamburo e ruote da 12 pollici con pneumatici misura 145/70. L’equipaggiamento di base include un display LCD da 7 pollici e un touch screen centrale da 9 pollici, due prese USB (una anteriore e una posteriore), la retrocamera e il servosterzo. Riscaldamento e aria condizionata sono garantiti sugli allestimenti City E-CCO (da 6 kWh) e Long Range E-CCO (da 7,7 kWh), mentre sulle versioni City e Long Range è presente solo il riscaldamento.

Desner assicura che tutte le vetture importate in Italia avranno anche le seguenti dotazioni: Bluetooth, accensione keyless, tergicristalli a due velocità, un portatelefono con cavo (compatibile con Android o Apple) e due modalità di guida (Drive, più efficiente, e Sport).