Jeep Wrangler: nuovi accessori per la 4Xe

Jeep e Mopar hanno appena introdotto una serie di nuovi accessori per la variante ibrida plug-in della Jeep Wrangler. Per mostrarli è stata svelata una copia della nuova Jeep Wrangler 4xe modificata con diversi elementi opzionali e un kit di sospensioni rialzato.

Una delle più grandi novità di questa generazione di fuoristrada Jeep è stato il debutto della prima variante ibrida plug-in nella storia del modello, la nuova Jeep Wrangler 4xe. Questa versione monta un interessante schema ibrido plug-in con una potenza totale combinata di 380 CV ed è in grado di circolare in modalità elettrica al 100% per 50 chilometri.

L’aggiunta dello schema meccanico elettrificato non ha significato che la Wrangler perda le sue ottime capacità di fuoristrada e per dimostrarlo, Jeep ha deciso di presentare un prototipo della nuova Wrangler 4xe equipaggiata con alcuni dei tanti accessori ed elementi opzionali che i clienti hanno a disposizione nell’ampia offerta di personalizzazioni.

Accessori

La nuova Jeep Wrangler 4xe presentata insieme a Mopar ha un assetto off-road notevolmente più estremo, grazie al suo kit di sospensioni rialzate, il primo sul mercato per un modello ibrido plug-in. Il kit include un sistema di sospensioni completamente nuovo, dalle molle agli ammortizzatori FOX, a una corsa più lunga per le barre stabilizzatrici nuove di zecca. Questo pacchetto ha un prezzo di 1.495 dollari sul mercato statunitense e aumenta l’altezza da terra della fuoristrada di 50 mm, conferendo alla Wrangler 4xe migliori capacità di manovrabilità su vari ostacoli e anche una maggiore altezza di guado.

Tra i vari accessori inediti include anche elementi come le nuove protezioni rock rails, un nuovo paraurti anteriore (che non compare nell’unica immagine pubblicata) con un verricello installato sulla parte anteriore, ruote maggiorate tipo beadlock con finitura bicolore, pneumatici dedicati e nuove ottiche ausiliarie.