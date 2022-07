Jeep continua a mantenere aggiornata la sua gamma di colori, dando agli appassionati del marchio la possibilità di ordinare un look personalizzato direttamente dalla fabbrica e a tal fine ha ora introdotto due nuove tinte di carrozzeria per la Wrangler. Ecco come appaiono le nuove Jeep Wrangler Earl e Reign.

Jeep Wrangler Earl e Reign

I colori Earl e Reign a produzione limitata si uniscono a un’ampia gamma di colori brillanti e speciali che aggiungono personalizzazione e fascino alla Jeep Wrangler: Firecracker Red, High Velocity, Hydro Blue, Sarge Green, Silver Zynith, Sting Gray, Granite Crystal, Black e Bright White.

Earl: grigio marino

Presentato per la prima volta sulla concept Gladiator Farout nel 2020, Earl è un tono grigio con accenti marini e fa il suo debutto come colore della carrozzeria di serie, disponibile per la prima volta nella gamma Jeep Wrangler per la Model Year 2023.

Regin: viola sgargiante

Il colore Reign è un viola visto per l’ultima volta sul modello JK della Wrangler, nel 2018, e fa il suo debutto con il nome Reign sulla Jeep Wrangler, disponibile in una serie limitata.

Jeep Wrangler Earl e Reign, a gran richiesta

Abbiamo ricevuto un feedback molto positivo sul colore Earl quando ha debuttato sul concept Gladiator Farout e lavoriamo per offrire ai nostri clienti ciò che ci dicono di volere”, ha affermato Jim Morrison, Senior Vice President e Brand Director Jeep in Nord America. “Questi colori di produzione limitata, come Earl e Reign, attirano un gran numero di appassionati perché sono eccitanti, autentici e perché si distinguono, proprio come la comunità Jeep.

Disponibile su tutti i modelli Wrangler, il colore Earl sarà ordinabile per tutto l’anno con la MY 2023. Il colore Reign, a produzione limitata, può invece essere preordinato già da ora e fino al prossimo ottobre.

Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 4Xe: la prova su strada Guarda le altre 33 fotografie →

La più potente

La Wrangler 4xe ibrida coniuga le tipiche inarrestabili doti fuoristradistiche del celebre modello con la mobilità a zero emissioni. Il powertrain eroga complessivamente ben 380 CV e 637 Nm di coppia massima che permettono di spingere la non indifferente massa della vettura fino a 100 km/h da fermo in appena 6,4 secondi. La vettura viaggia con la trazione 4×4 anche in modalità “full electric”, percorrendo fino a 50 km con una sola carica (ciclo urbano WLTP).