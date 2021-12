Jeep Wrangler 4xe Model Year 2022: novità, motore ibrido, tecnologia

Jeep ha annunciato l’apertura degli ordini per il mercato italiano della nuova Wrangler 4xe model year 2022, versione ibrida plug-in dell’iconico fuoristrada USA. Lanciata la scorsa estate, questa versione ibrida ricaricabile alla spina della celebre off-road si presenta come la Wrangler più performante, potente, efficiente, tecnologica e connessa di sempre.

Off-road inarrestabile e sostenibile

Il powertrain plug-in permette di utilizzare la Wrangler 4xe in modalità 100% elettrica quando le circostanze lo richiedono, come ad esempio quando si circola in ambiente urbano e in zone a traffico limitato. Allo stesso tempo è possibile affrontare qualsiasi tipo di terreno grazie alle sue capacità “all-terrain”, ulteriormente migliorate in un silenzio pressoché assoluto.

Gorilla Glass

Tra le novità di spicco che porta in dote il Wrangler MY22 troviamo il resistente parabrezza in Gorilla Glass di Jeep Performance Parts (JPP). Il Gorilla Glass di Corning (di serie su Rubicon e a richiesta su Sahara) sfrutta la medesima tecnologia di irrobustimento chimico degli schermi dei telefoni cellulari che rende questo parabrezza leggero, robusto e fino a tre volte più resistente alle potenziali scheggiature, crepe e fratture che possono essere provocate dall’impatto di pietre e detriti durante la guida in fuoristrada.

Tetto con soft top ripiegabile

La Wrangler 4xe model year 2022 porta in dote anche la possibilità di avere il nuovo tetto con soft top ripiegabile Sunrider Flip Top che permette di guidare con il vento fra i capelli grazie ad una porzione soft top sopra i sedili anteriori e da un hard top che si estende sulla parte restante del tetto.

La vettura può inoltre essere personalizzata con una lunga lista di nuove livree esterne denominate: Silver Zynith Metallic Clear Coat e del High Velocity Metallic Clear Coatm in aggiunta a Black, Bright White, Firecracker Red, Granite Crystal Metallic, Sting-Gray, Hydro Blue, Snazzberry e Sarge Green.

Connettività intelligente

Il model year 2022 della Wrangler porta in dote anche una grossa iniezione di tecnologia e connettività offerta dal sofisticato infotainment Uconnect NAV con display centrale da 8,4 pollici, implementato dall’utile app “My Uconnect” che permette di gestire lo stato e la manutenzione del veicolo, la ricerca di stazioni di ricarica ed eventuali difficoltà o emergenze come il furto. La suite di Uconnect Services include anche i servizi connessi dedicati alla guida elettrificata e alla connettività avanzata, tra cui i servizi My Assistant, My Car, My Remote e My eCharge.

La Wrangler più potente e pulita di sempre

Come anticipato in precednza, questa Wrangler ibrida coniuga le tipiche inarrestabili doti fuoristradistiche del celebre modello con la mobilità a zero emissioni. Il powertrain eroga complessivamente ben 380 CV e 637 Nm di coppia massima che permettono di spingere la non indifferente massa della vettura fino a 100 km/h da fermo in appena 6,4 secondi. La vettura viaggia con la trazione 4×4 anche in modalità “full electric”, percorrendo fino a 50 km con una sola carica (ciclo urbano WLTP).

Presenti due avanzati sistemi di trazione integrale full time active on demand – Selec-Trac o Rock-Trac, a cui si aggiungono gli assali Dana next-generation, bloccaggi elettrici dei differenziali anteriore e posteriore Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettrico. Con l’introduzione del model year 2022, il 100% della gamma Wrangler è offerto esclusivamente in versione ibrida plug-in nei mercati europei, passo fondamentale per raggiungere l’obiettivo del marchio di vendere il 70% della gamma Jeep a livello globale con un’opzione di powertrain elettrificato entro il 2025.