Jeep Wrangler 4xe: si aprono gli ordini

Jeep ha annunciato l’apertura degli ordini per la gamma completa di Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid. Si tratta della versione più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzata della Wrangler che rappresenta un grande passo nella strategia di elettrificazione dell’intera gamma, con l’obiettivo di introdurre nei prossimi anni almeno una versione elettrica o elettrificata per ciascun modello Jeep.

Tecnologicamente più avanzata rispetto alle versioni convenzionali con motori termici, la Wrangler 4xe plug-in hybrid offre una potenza massima combinata di 380 CV, grazie ai due motogeneratori elettrici; un pacco batteria ad alta tensione; un motore turbocompresso a benzina da 2,0 litri high-tech e la collaudata trasmissione automatica TorqueFlite a otto marce. Inoltre il sofisticato sistema di propulsione ibrido plug-in consente alla fuoristrada nordamericana di viaggiare a zero emissioni con un’autonomia fino a 50 km. E inoltre è grazie alla tecnologia 4xe che a nuova Wrangler plug-in hybrid può viaggiare a quattro ruote motrici in modalità 100% elettrica.

Doti offroad

Con la dotazione tecnica ‘Trail Rated’, poi, la Wrangler, a seconda degli allestimenti, prevede due sistemi di trazione integrale full time active on demand – Command-Trac and Rock-Trac, assali Dana next-generation, bloccaggi elettrici dei differenziali Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettronico.

Dotazione di serie

La dotazione tecnologica di serie comprende il sistema UconnectTM NAV da 8,4 pollici con touchscreen, integrazione smartphone con Apple CarPlay e Android Auto per la connettività di bordo (come il monitoraggio dei parametri della vettura dallo smartphone tramite l’app MY Uconnect) e display TFT da 7 pollici con informazioni sul livello di carica della batteria e autonomia (in modalità elettrica e ibrida).

Sul fronte della sicurezza, la dotazione di serie prevede Blind-spot Monitoring con Rear Cross Path Detection, la telecamera posteriore, il controllo elettronico della stabilità (ESC) con sistema antiribaltamento ERM (Electronic Roll Mitigation), park assist anteriore e posteriore e sistema Keyless Enter ‘N Go™. A richiesta sono disponibili Adaptive Cruise Control, Forward Collision Warning Plus e nuova telecamera frontale (di serie sull’allestimento Rubicon).

Allestimenti

La gamma Jeep 4xe plug-in hybrid viene proposta in tre livelli di allestimento – Sahara 4xe, Rubicon 4xe e l’esclusiva edizione “80° Anniversario”. Comprende inoltre nuove modalità per la guida elettrificata (Hybrid, Electric, E-Save), e soluzioni di ricarica pubblica e domestica con easyWallbox.

Anche con l’acquisto della nuova Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid , si accede a “Jeep Wave” il nuovo programma di fidelizzazione e attenzione ai clienti che prevede una serie di servizi esclusivi e vantaggi compresi nel prezzo della vettura, tra cui i primi 2 tagliandi di manutenzione programmata presso le concessionarie Jeep, l’assistenza stradale disponibile 24/7, un nuovo Servizio clienti dedicato, accessibile attraverso un call center Jeep multilingue con gestione prioritaria delle richieste dei clienti, e l’accesso privilegiato agli eventi e alle partnership del brand.