Jeep ha appena svelato il Wagoneer S Trailhawk Concept, dimostrando un possibile futuro per il suo nuovo SUV elettrico. Trasformando la recentemente rilasciata Jeep Wagoneer S in un audace veicolo fuoristrada, Jeep eleva le sue prestazioni nelle difficoltà off-road. Il Wagoneer S Trailhawk Concept potrebbe diventare un modello di serie, con Jeep pronta a trasformare questa ideazione in realtà.

La piattaforma è la STLA Large

Il concept Trailhawk eredita le sue basi dalla Wagoneer S, sviluppata sulla piattaforma STLA Large. Jeep non ha fornito dettagli precisi sulle batterie e motori, ma ha evidenziato che il concept possiede “le stesse capacità del modello presentato di recente”, che presenta una batteria da 100,5 kWh e due motori elettrici che erogano 600 CV.

Caratteristiche distintive della Trailhawk includono un assetto rialzato di 5 cm, pneumatici da fuoristrada da 31,5″, paraurti e protezioni per la carrozzeria migliorati per migliorare gli angoli di attacco e di uscita. Jeep ha inserito anche speciali rivestimenti antigraffio per proteggere le parti più vulnerabili della vettura durante le avventure fuoristrada.

Il concept Trailhawk offre diverse modalità di guida, tra cui una modalità Rock per la guida a bassa velocità su terreni accidentati. Dispone inoltre di un differenziale posteriore bloccabile elettronicamente per aumentare la trazione in situazioni difficili.

All’interno, la Jeep presenta un nuovo volante squadrato e un pannello di interruttori rossi per le modalità di guida e il bloccaggio del differenziale. Non è chiaro ancora quando o se il Wagoneer S Trailhawk entrerà nella lineup di Jeep, data la prevista uscita della Wagoneer S in Europa nel 2025.