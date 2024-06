Jeep continua il suo viaggio verso l’elettrificazione con il lancio di un nuovo modello a zero emissioni: la Jeep Wagoneer S. Questo SUV di grandi dimensioni è progettato per il mercato globale e sarà lanciato inizialmente negli Stati Uniti e in Canada nella seconda metà del 2024, per poi arrivare in Europa entro il primo trimestre del 2026. Il nome Wagoneer, sinonimo di lusso e qualità dal 1963, è qui riutilizzato per un modello completamente nuovo che condivide con l’originale solo il nome.

Jeep Wagoneer S, prestazioni da Tesla

La nuova Wagoneer S è un SUV sportivo con un design moderno e aerodinamico. È equipaggiato con un potente motore da 600 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, e ha un’autonomia di oltre 500 km. Questa combinazione di prestazioni e efficienza posiziona la Wagoneer S come un forte concorrente della Tesla Model Y, sia in termini di prestazioni che di vendite. Negli Stati Uniti, un veicolo di quasi 4,9 metri è considerato un SUV medio, e la Wagoneer S si inserisce in questo segmento dominato da Tesla.

Il design della Wagoneer S si distingue per le sue forme muscolose e tese, che rispettano il family feeling del marchio pur essendo moderne e aerodinamiche. La griglia anteriore a sette feritoie, un elemento caratteristico di Jeep, è chiusa per migliorare l’efficienza aerodinamica e dotata di retroilluminazione a LED. Al posteriore, il grande spoiler sopra il lunotto inclinato contribuisce a un coefficiente aerodinamico (Cx) di appena 0,294, il più basso mai raggiunto da un veicolo Jeep.

Dimensioni da big SUV

Le dimensioni della Wagoneer S sono notevoli: lunga 4.886 mm, larga 1.900 mm, alta 1.645 mm e con un passo di 2.870 mm. Gli esterni sono privi di cromature, sostituite da vernici satinate, che conferiscono al SUV un aspetto sofisticato e moderno. L’interno è spazioso, con un’ampia abitabilità per i passeggeri posteriori, grazie al passo generoso che offre più spazio rispetto alla Grand Cherokee. Il bagagliaio ha una capacità di 866 litri.

Gli interni

La plancia anteriore della Wagoneer S è dominata da 45″ di schermi digitali, incluso un display centrale dell’infotainment da 12,3″, un cruscotto configurabile, un display per il controllo della climatizzazione e uno schermo da 10,25″ di fronte al passeggero. Tutti i materiali utilizzati all’interno del veicolo contengono una componente riciclata. Nella ricca Launch Edition, le luci a LED sono personalizzabili con 64 tonalità. I rivestimenti interni sono disponibili in tre tonalità: nero, bianco e rosso acceso. Tutti i sedili, inclusi quelli posteriori, sono riscaldati e ventilati nella versione destinata al mercato americano.

La Jeep Wagoneer S rappresenta un passo significativo nella strategia di elettrificazione di Jeep, combinando lusso, prestazioni e sostenibilità in un SUV che promette di competere con i migliori del settore. Con il suo lancio imminente, Jeep mira a rafforzare la sua posizione nel mercato globale dei SUV elettrici.